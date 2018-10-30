İşte ücretli öğretmenlerin atama sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), ücretli öğretmenlerden sözleşmeli pozisyon için başvuru yapanların sonuçları açıklandı.
MEB'in internet sitesinde yapılan duyuruda, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının belli olduğu bildirildi.
Sonuçlara, "http://atama.meb.gov.tr/" internet adresinden ulaşılabiliyor.
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