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İşte Türkiye'nin Özbekistan'la yaptığı 25 anlaşma

İşte Türkiye'nin Özbekistan'la yaptığı 25 anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan Parlamentosunda konuştu. Erdoğan ''Bugün 25 anlaşma imzaladık. Özbekistan herhalde bugüne dek böyle büyük bir paket imzalamamıştır'' açıklamasında bulundu. Türkiye'nin Özbekistan'la yaptığı 25 anlaşma şöyle...

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Eklenme Tarihi: 30-04-2018 16:47 - Güncelleme: 30-04-2018 16:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan Parlamentosunda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın yaptığı çalışmalar Özbekistan'ı önemli ülkelerden biri haline getirdi. Türk hükümetleri Özbekistan için seferber oldu. 

Güçlü işbirliği yaparak ilişkilerimizi kardeşliğimize yakışır noktaya süratle getireceğiz. Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'ni oluşturduk. Tarımdan turizme her alanda iş birliğimi daha da kuvvetlendireceğiz. Bugün 25 anlaşma imzaladık. Özbekistan herhalde bugüne dek böyle büyük bir paket imzalamamıştır.

TİCARET HACMİMİZ 1.5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI: Yer altı, yer üstü zenginlikleriyle Özbekistan bereketli topraklardır. 2017'de ticaret hacmimiz 1.5 milyar dolara ulaştı. Hedefimiz ticaret hacmini 5 milyar dolara ulaştırmak.

KÜRESEL ANLAMDA ÇOK ÇALKANTILI GEÇİYOR

Küresel anlamda çok çalkantılı günler geçiriyoruz. Barış ve istikrarın bir an önce hakim olmasını canı gönülden istiyoruz. Bu kapsamda Özbekistan ile işbirliğimizi güçlendirmeye hazırız.

Bölgesel sahiplenme ve iş birliği istikrarın ve kalkınmanın kilit taşıdır.Ortak çabalarımızla medeniyetlerin beşiği bu kadim coğrafyayı sulh ve huzurun kaynağı haline getireceğimize inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in ortak basın toplantısı öncesinde imzalanan anlaşmalar ise şöyle:

- Kamu Özel Ortaklığı İlkeleriyle Kömür ve Doğalgaz Tesisi İnşası Mutabakat Muhtırası,
- Taşkent Havalimanının Yeni Uluslararası Yolcu Terminali İnşası ve Havalimanının Altyapısının Geliştirmesi Mutabakat Muhtırası,
- Yatırım Projeleri Finansmanı Kredi Anlaşması,
- Taşkent Şehrinde Türk İş Merkezi İnşası Mutabakat Muhtırası,
- Taşkent’e Ziraat Bankası Merkez Ofisi İnşası Mutabakat Muhtırası,
- Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası ile Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Arasında Mutabakat Muhtırası,
- Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü,
- Türk Standartları Enstitüsü ile Özstandart Ajansı Arasında Mutabakat Muhtırasının Uygulanmasına İlişkin 2018-2020 Faaliyet Planı,
- Belirlenen Sahalarda Ortak Arama Projelerinin Uygulama Anlaşması Hurob, Aydim Djetmtau ve Saritau, İnanç Turizmini Geliştirme Amacıyla İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı,
- Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşması, Ortak Gümrük Konseyi Tesis Edilmesine İlişkin Protokol,
- Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Protokol,
- Bilim, Teknolojik ve Yenilik Alanında İşbirliği Protokolü,
- Adalet Bakanlığı ile Özbekistan Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı,
- Kültürel İşbirliği Anlaşması,
- Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Anlaşma,
- Kolluk Eğitimi İşbirliği Protokolü,
- Suçla Mücadelede İşbirliği Konulu Anlaşma,
- Karapara Aklama, Terörizmin Finansmanı ve Bağlantılı Suç Faaliyetleri Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası,
- Suçluların İadesi Anlaşması,
- Meteoroloji Alanında İşbirliği Anlaşması,
- 23 Haziran 1994 tarihinde Akdedilen Hava Taşımacılığı Anlaşmasını Tadil Eden Protokol,
- Madencilik ve Enerji Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 30 Nisan 2018 16:53 Ancak Çöküş ve Çaresizlik devam ediyor!......Şimşek: Aman dövizle borçlanmayın dedi!... .........

    CEVAP YAZ 1 18
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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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