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İşte Tosun'un sevgilisi! Özel işlerini bile yaptırıyor

İşte Tosun'un sevgilisi! Özel işlerini bile yaptırıyor

On binlerce kişinin yüzlerce milyon lirasının dolandırılmasına ilişkin Çiftlik Bank soruşturması devam ederken, soruşturmanın bir numaralı zanlısı Mehmet Aydın'ın yurt dışında kendisine yeni bir sevgili yaptı. Aydın, yeni sevgilisine özel işlerini bile yaptırıyor.

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 09:08 - Güncelleme: 26-04-2018 09:08

Binlerce kişiyi dolandırıp yüklü bir miktarda parayla yurt dışına kaçan Çiftlik Bank'ın müdürü Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ile boşanma aşamasına gelmesine sebep olan Brezilyalı sevgilisinin fotoğrafı ortaya çıktı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Mehmet Aydın'ın en yakınındaki isimlerden birinin iddiasına göre Sıla Aydın ve Mehmet Aydın; Brezilyalı Caroline Elizabeth yüzünden boşanma noktasına geldi. Aynı kaynağın iddiasına göre Caroline, halen Mehmet Aydın ile birlikte.

GECE KULÜBÜNDE TANIŞTILAR
Mehmet Aydın bir gece kulübünde tanıştığı Caroline Elizabeth ile çeviri programı vasıtasıyla yazışmaya etti. Bir süre sonra da bu yazışmalar ilişkiye dönüştü. Birlikte tatile de gittiler. Caroline, bir süre sonra Aydın'ın Brezilya'daki bağlantılarından biri haline geldi.

SİPARİŞLERİ TEMİN EDİYOR
Aydın'ın ekibiyle de tanışan Caroline, Mehmet Aydın Brezilya'ya gelmeden önce onun istediği ayarlamaları da yapıyor, çeşitli siparişlerini temin ediyordu.

'KADIN DEDİĞİN BÖYLE OLUR'
Aydın'ın yakın arkadaşının iddiasına göre Caroline ile ilişkisi ilerleyen Aydın, 'Kadın dediğin böyle olur' diyerek yaptığı yazışmalardan birinin ekran görüntüsünü de kendisine gönderdi. Mehmet Aydın'ın eşi bu yazışmaları görünce araları bozuldu ve boşanma aşamasına geldiler. 

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR
Aydın halen Kırmızı Bülten ile dünyanın dört bir tarafında aranıyor. Dubai'den oturum izni alan ve Uruguay vatandaşı olan Aydın'ın nerede olduğu henüz bilinmiyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 26 Nisan 2018 10:44 Tosuncuk malın iyisinden anlıyor..

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