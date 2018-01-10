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İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2019 hedefi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 60 beklentisini yükseltti. Tezcan Kılıçdaroğlu'nun beklentisi olan yüzde 60'ın da üstüne çıkabileceklerini belirtti.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2018 09:39 - Güncelleme: 10-01-2018 09:39

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Başkanlık seçiminde yüzde 60'ın üzerinde oy beklediğini vurgulandı.

CNNTürk'te yayınlanan Ne oluyor? programının konuğu Tezcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun beklentisi olan yüzde 60'ın da üstüne çıkabileceklerini belirtti.

Şirin Payzın'ın sunduğu programda açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Yüzde 50+1 iktidar yapabilir ama biz yüzde 50+1'e talip değiliz. Genel Başkanımız 60 dedi. 60 da olur üstü de olur." ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • hakan 10 Ocak 2018 10:51 kılıçdaroğlunun seçimlerde büyük umutlarla cumhurbaşkanlığına aday gösterdiği kişi şuan mhp'de milletvekilidir. kılıçdaroğlunun vizyonu yok, sadece siyasi projelerde oyunculuk yapan bir figürandan ibaret.

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