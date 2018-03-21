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İşte Ilıcak ve Altan kardeşlerin gerekçeli kararı

İşte Ilıcak ve Altan kardeşlerin gerekçeli kararı

Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Yakup Şimşek'in de aralarında bulunduğu 6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen davayla ilgili gerekçeli karar hazırlandı.

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 08:59 - Güncelleme: 21-03-2018 08:59

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla yargılanan gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Yakup Şimşek'in de aralarında bulunduğu 6 sanığa da 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, davayla ilgili gerekçeli kararını hazırladı.

Örgütün medyadaki unsurlarının darbe girişiminden önceki süreçte ve darbe günü darbeyi çağrıştırıcı, destekleyici, toplumun darbeye karşı koymasına karşı çıkacak söylemlerde bulunduğu belirtilen kararda, "Bir bütün olarak hiyerarşik bağlılık ve örgütsel emir komuta zinciri içerisinde darbe girişimine iştirak ettiklerinin kabulü gerekir" ifadeleri kullanıldı.

DERBEDEN 1 GÜN ÖNCE YAYINLANA PROGRAM: Anayasayı ihlal eylemi bakımından 3 sanığın katıldığı bu programın davanın en kuvvetli delillerinden olduğu kaydedilen kararda, darbe girişiminden 1 gün önce yayımlanan programdaki konuşmalarda olası bir darbe girişimini halk gözünde meşru karşılanabileceğine yönelik çıkarımlarda bulunduğu belirtildi. Ahmet Altan'ın köşe yazılarının analizinin de yapıldığı kararda, Altan hakkında 'Darbe olacağına dair bilgisinin olduğu açıkça anlaşılmaktadır' denildi. 3 sanığın da gerçekleşecek olan darbe girişimini meşrulaştırmayı amaçladığı vurgulanan kararda, 'Cizre'de insanların öldürüldüğü, Kürt şehirlerinin yakıldığı' şeklinde FETÖ lehine kaos ortamı hazırlama gayretinde oldukları anlatıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 21 Mart 2018 09:33 Şüpheliler Mümtazer Türköne, Ali Bulaç, İbrahim Karayeğen, Ahmet Turan Alkan, Mustafa Ünal, Şahin Alpay, Nuriye Ural, Lale Sarıibrahimoğlu, Orhan Kemal Cengiz, İhsan Duran Dağı'nın FETÖ-PDY medya organlarında köşe yazarlığı yaptığı, diğer şüpheliler Sedat Yetişkin, Hüseyin Turan, Ahmet Metin Sekizkardeş, Alaattin Güner, Cuma Kaya, Mehmet Özdemir, Faruk Akkan, Murat Avcıoğlu, Yüksel Durgut, Zafer Özsoy, Şeref Yılmaz, Hakan Taşdelen, Hüseyin Belli, Onur Kutlu, İsmail Küçük, Ali Hüseyin Çelebi, Ahmet İrem, Süleyman Sargın, Osman Nuri Öztürk, Osman Nuri Arslan'ın Feza Gazetecilik A.Ş., Cihan Medya Dağıtım A.Ş., Cihan Haber Ajansı, Fia Prodüksiyon Radyo ve Televizyon Reklam Organizasyon, Irmak Radyo TV Hizmetleri A.Ş., Dünya Dağıtım A.Ş., bünyesinde yönetici ve çalışan oldukları kaydedildi.

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