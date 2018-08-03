İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100 günlük icraat programı...

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesinin ardından 3 aşamalı bir planla ilk 100 günlük, ikinci 100 günlük ve 6 aylık icraat programını belirleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim vaatleri arasında yer alan 400 projeyle ilgili ilk 100 günde atılacak adımları kamuoyuna duyuruyor. Erdoğan'ın açıklamalarını canlı olarak izleyebilirsiniz..

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

- Türkiye yaklaşık 150 yıllık geçmişe sahip yönetim sistemi arayışında tarihi dönüşümünü başarıyla tamamlamıştır. Ülkemizin istikbalinde emeği geçmiş herkesi rahmetle yad ediyorum. Bugünkü proje toplantımızı önemli bir adım olarak görüyorum. Amacımız ecdadımızdan aldığımız emaneti daha yükseklere çıkartarak gelecek nesillere aktarmaktır.

- Bir yandan yeni yönetim sisteminin mimarisini oluşturuyor, diğer yandan milletimize verdiğimiz sözleri hayata geçirerek projeleri hazırlıyoruz. İlk iş olarak Cumhurbaşkanlığımızın ve bakanlıklarımızın yeni teşkilat yapılarını oluşturduk. Yeni kurulan başkanlıkların kurulların ve ofislerin işler haline getirilmesine yönelik çalışmalar da sürüyor.

ORTA VE UZUN VADELİ PROGRAMLAR

- Orta Vadeli Programı Ağustos ayının sonuna kadar kamuoyuna duyurmayı düşünüyoruz. 

- 2019-2023 dönemine ilişkin stratejik plan çalışmalarımıza başladık. Kasım ayı sonuna kadar bunu da tamamlamayı hedefliyoruz.

- Bakanlıkların 2023 planları Kasım sonunda tamamlanacak...

100 GÜNDE BİNİN ÜZERİNDE TAMAMLANACAK AMA..

- İlk 100 günde tamamlanacak proje sayısı binin üzerindedir. Biz bunlardan daha önemli ve öncelikli gördüğümüz 400'üne programda yer verdik.

- Yaklaşık 46 milyar liralık bütçe ile hayata geçirilecek projeler yeni dönemin ateşleyicisi olacak...

  • Siyaset 03 Ağustos 2018 16:37
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100 günlük icraat programı... videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro