İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100 günlük icraat programı...

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesinin ardından 3 aşamalı bir planla ilk 100 günlük, ikinci 100 günlük ve 6 aylık icraat programını belirleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim vaatleri arasında yer alan 400 projeyle ilgili ilk 100 günde atılacak adımları kamuoyuna duyuruyor. Erdoğan'ın açıklamalarını canlı olarak izleyebilirsiniz..

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

- Türkiye yaklaşık 150 yıllık geçmişe sahip yönetim sistemi arayışında tarihi dönüşümünü başarıyla tamamlamıştır. Ülkemizin istikbalinde emeği geçmiş herkesi rahmetle yad ediyorum. Bugünkü proje toplantımızı önemli bir adım olarak görüyorum. Amacımız ecdadımızdan aldığımız emaneti daha yükseklere çıkartarak gelecek nesillere aktarmaktır.

- Bir yandan yeni yönetim sisteminin mimarisini oluşturuyor, diğer yandan milletimize verdiğimiz sözleri hayata geçirerek projeleri hazırlıyoruz. İlk iş olarak Cumhurbaşkanlığımızın ve bakanlıklarımızın yeni teşkilat yapılarını oluşturduk. Yeni kurulan başkanlıkların kurulların ve ofislerin işler haline getirilmesine yönelik çalışmalar da sürüyor.

ORTA VE UZUN VADELİ PROGRAMLAR

- Orta Vadeli Programı Ağustos ayının sonuna kadar kamuoyuna duyurmayı düşünüyoruz.

- 2019-2023 dönemine ilişkin stratejik plan çalışmalarımıza başladık. Kasım ayı sonuna kadar bunu da tamamlamayı hedefliyoruz.

- Bakanlıkların 2023 planları Kasım sonunda tamamlanacak...

100 GÜNDE BİNİN ÜZERİNDE TAMAMLANACAK AMA..

- İlk 100 günde tamamlanacak proje sayısı binin üzerindedir. Biz bunlardan daha önemli ve öncelikli gördüğümüz 400'üne programda yer verdik.

- Yaklaşık 46 milyar liralık bütçe ile hayata geçirilecek projeler yeni dönemin ateşleyicisi olacak...