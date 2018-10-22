İşte Cemal Kaşıkçı'nın dublörü! Kıyafetlerini giyip saatini ve gözlüğünü takıp..

WASHİNGTON Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice katleden ekibin uyanıklığı işe yaramadı. Kaşıkçı'nın konsolosluğa giriş görüntüsü varken çıkış görüntüsünün olmamasının cinayeti ortaya çıkaracağını düşünen Suudi Arabistan Valiaht Prensi Abdullah bin Selman'ın gönderdiği 15 kişilik cinayet timi, tim içindeki istihbaratçıya Kaşıkçı'nın kıyafetlerini giydirip gözlüğünü takarak konsolosluktan çıkarmış ve "Buradan çıktı" kanıtı oluşturmaya çalıştı.

CNN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI... CNN International, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin nasıl gizlendiğini gösteren yeni bir görüntü yayınladı. Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilişkisi olduğu düşünülen 15 kişilik Suudi ekipten olan bir kişinin, Cemal Kaşıkçı'nın kıyafetlerini giyerek İstanbul'da dolaştığı yeni görüntüleri ortaya çıktı.