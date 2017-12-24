İstanbul'da ürküten olay: Peş peşe sahile vurdular!

İSTANBUL’da Bostancı’dan Kartal sahiline kadar uzanan yaklaşık 16 kilometrelik sahil şeridinde onlarca vatoz, kalkan, sübye, ahtapot ve mezgit gibi deniz canlıları kıyıya vurdu.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yelda Aktan ile beraberindeki bir grup bölgede inceleme yaptı. Balıkçılar sabah saatlerinde, Maltepe Küçükyalı sahilde çok sayıda vatoz, kalkan ve kalamarın kıyıya vurduğunu gördü. Deniz canlılarının bazılarının hareketsiz olduğunu, bazılarının oldukça yavaş hareket ettiğini gören balıkçılar durumu yetkililere bildirdi. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Prof. Dr. Yelda Aktan, "Öncesinde bir bilimsel çalışma yapmadık ama muhtemelen birkaç gündür devam eden soğuk hava şartları, yağmurlar, balıkçıların dediğine göre su da geriye çekilme varmış; muhtemelen tabakalar arasında ani değişim meydana geldi. Balıklar şoka girerek daha sakin, daha ılık ve sıcak bölgeleri tercih etmeye başladılar. Şokun verdiği sonuç diye tahmin ediyorum. Oksijen muhtemelen doygunluk seviyesindedir; ama tabi ölçüm yapıp bakmak lazım. Genelde ilk bakışta söyleyebileceklerim bunlar" dedi.

"Bazı balıkçılar balıkları toplamışlar. Bu balıkların yenmesinde herhangi bir sıkıntı olur mu?" şeklinde soruya Aktan, "Önce bir bakmak lazım, neden acaba bu halde diye. Mesela toksik bir türden kaynaklı olabilir, onların etkisiyle de olabilir. Analiz yapıp bakmak lazım" diye cevap verdi.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi’nden bazı görevliler ise, “Balıkçıların söylediğine göre denizde ani ve şiddetli bir soğuma yaşanmış. Balıklar bu değişiklikten etkilenerek ölebilir. Deniz suyunda değişik bir renk yada koku olmaması bu ihtimali güçlendiriyor. Bölgesel bir kirlilik olup olmadığının anlaşılması için laboratuvar araştırması gerekli” diye konuştular.

Küçükyalı Balıkçı Barınağı’ndaki balıkçılar ve tekne sahipleri, geçtiğimiz gece suyun altında çok sayıda balığı hareketsiz görünce büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Tekne sahibi ve balıkçı Muharrem Berber, “Gece saat 03.00 civarında balıkların kıyıya geldiğini fark ettim. Gece su aniden çok soğudu. Hareketsiz yatan balıkları tekrar hayata döndürmek için çaba sarf ettik. Bazı arkadaşlarımız kalkan gibi değerli balıkları satmak için topladı” dedi.

Kıyıya gelerek olayı inceleyen belgesel yapımcısı ve dalgıç Savaş Karakaş, kıyıya vuran ve ekonomik değeri yüksek olan kalkan balıklarının toplanarak satılmasının halk sağlığını tehdit edebileceğini söyledi.

Balıkların ölüm nedeni henüz belirlenmeden tezgahlara konulmasının sakıncalı olacağını söyleyen Karakaş, “Daha çok dip balıklarının olması büyük soru işareti. Umarım doğal nedenlerle yaşanmıştır. Çünkü Marmara artık insansal atıklarla özelliğini yitiriyor” dedi.

  • Güncel 24 Aralık 2017 17:40
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