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İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

İstanbul'da gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağışla beraber yıldırım ve şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Akşam saatlerinde başlayarak sabaha kadar devam eden sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 07:14 - Güncelleme: 24-07-2018 07:14

İSTANBUL'da birçok ilçede yağmurla birlikte çakan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi. Saat 04.00 sıralarında etkisini artıran gök gürültülü sağanak yağış, İstanbul'un birçok noktasında görüldü. Yaklaşık 20  dakika süren yağmur mega kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Sürücüler göle dönen yollarda zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı. Şimşekler ise gece boyunca şehri aydınlattı.

GÖK GÜRÜLTÜSÜ UYUTMADI

İstanbul genelindeki yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor. Şiddetli ve gök gürültülü yağış, Anadolu Yakası'nda yerini zaman zaman doluya bırakıyor.

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA: Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da gece saatlerinde başlayan şiddetli yağışın bugün akşama kadar etkili olmasının beklendiği duyuruldu. Açıklamada vatandaşlara sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle su birikintileri oluşan yollarda ilerlemekte zorlanan sürücüler, araçlarını yol kenarına çekip yağışın hafiflemesini bekliyor.

Bazı bölgelerde su baskınlarından kaynaklanan ve rögar kapaklarından taşan suları tahliye etmek için itfaiye ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

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