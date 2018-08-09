  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş
eposta yazdır zoom+ zoom-

İstanbul'da Okmeydanı'nda zincirleme kaza! E-5'te 6 araç birbirine girdi ölüler var

İstanbul'da Okmeydanı'nda zincirleme kaza! E-5'te 6 araç birbirine girdi ölüler var

Okmeydanı E-5'te 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydan geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de hafif yaralandı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 09-08-2018 07:46 - Güncelleme: 09-08-2018 07:46

Kaza, D-100 karayolu Okmeydanı mevkiinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, 34 HE 3736 plakalı otomobil ile 34 TFK 01 plakalı taksinin karıştığı kaza oldu. Araçlarını emniyet şeridine alan sürücüler, tutanak kaza tespit tutanağı yazmaya başladıkları sırada bir kaza daha meydana geldi.

HIZINI DÜŞÜRÜNCE ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ

Kaza yerinde sürücüsünün hızını düşürdüğü 34 FM 5948 plakalı araca, aşırı hızlı olduğu iddia edilen 34 GZ 8204 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 GZ 8204 plakalı otomobil kontrolden çıkaran bariyerlere çarptı.

OTOMOBİL YAKLAŞIK 100 METRE SAVRULDU

Ardından yaklaşık 100 metre savrulduktan sonra durabildi. 34 GZ 8204 arkadan çarptığı 34 FM 5948 plakalı araç da önünde bulunan 34 DM 9790 plakalı otomobile çarptı.

6 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İki kazanın meydana geldiği olayda 6 araç birbirine girdi. 34 GZ 8204 plakalı otomobilde bulunan Abdurrahman Koç olay yerine hayatını kaybederken bir kişi de hafif yaralandı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kazanın ardından bölgede trafik tek şeritten sağlanırken trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekicilerle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İstanbul'da Okmeydanı'nda zincirleme kaza! E-5'te 6 araç birbirine girdi ölüler var haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • murat 09 Ağustos 2018 08:57 Allah rahmet eylesin ve Allah herkezi kazadan beladan korusun...da Hayatını kaybeden vatandaş sayısı bir ölüler var diyerek haberi şişirmenin anlamı varmı...Burda 1 vatandaşımız hayatını kaybetti...Allah sevenlerine sabır versin

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro