İstanbul'da kahvehane uzun namlulu silahlarla tarandı! Yaralılar var

İSTANBUL Bahçelievler'de dün gece bir kahvehane uzun namlulu silahlarla tarandı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay Bahçelievler, Şirinevler Mahallesi'nde gece saat 23:00 sıralarında meydana geldi.

4 KİŞİ SİLAHLARLA BASTI... Edinilen bilgiye göre, 10. Sokak'ta Nedim Aydın'a ait kahvehaneye gelen ve daha önceden husumetli olduğu öğrenilen kimliği belirsiz 4 kişi pompalı tüfek ve silahlarla ateş açtı.

İŞYERİ SAHİBİ VE 2 MÜŞTERİSİ YARALANDI... Saldırı sonrası işyeri sahibi Nedim Aydın ile müşteri olduğu öğrenilen Ahmet Kurç ayağından, yine içeride olan Yusuf Gültekin isimli bir müşteri ise karın boşluğuna isabet eden mermi ile ağır yaralandı. Saldırı sonrası şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı.

MÜŞTERİNİN DURUMU AĞIR... Çevredeki vatandaşlar da durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 2 kişinin hayati tehlikesi bulunmazken, saldırı da ağır yaralanan Yusuf Gültekin'in ise sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

OLAY YERİNE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ

Saldırının ardından olay yerine özel harekat ekipleri de dahil çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alarak şerit çekti. Bu sırada özel harekat polisleri de çevrede herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem aldığı görüldü. Polis ekipleri saldırı sonrası vatandaşlardan olay hakkında bilgi toplarken, çevredeki iş yerlerinin de güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlattı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.