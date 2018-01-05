  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

İstanbul’da dehşet saçan seri tecavüzcü yakalandı!

İstanbul’da dehşet saçan seri tecavüzcü yakalandı!

İSTANBUL Beşiktaş’ta yılbaşı gecesi hırsızlık için girdiği evde ki genç kadına bıçak tehdidiyle tecavüz eden Duran A., evin bulunduğu sokaktaki güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek Asayiş Şube Gasp Büro amirliğince yakalandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 05-01-2018 19:37 - Güncelleme: 05-01-2018 19:37

İSTANBUL Beşiktaş’ta yılbaşı gecesi hırsızlık için girdiği evde ki genç kadına bıçak tehdidiyle tecavüz eden Duran A., evin bulunduğu sokaktaki güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek yakalandı. Evinde yapılan aramada, çaldığı altınlar ile olaylarda kullandığı bıçak, olay sırasında üzerinde olduğu belirlenen kot pantolon, mont ve botlara da el konuldu. Duran A. emniyete getirilirken tecavüze uğrayan genç kadın da emniyete gelerek Duran A’yı teşhis etti.

Yapılan araştırmada, Duran A’nın 12 Ocak 2016 günü Beşiktaş’ta hırsızlık için girdiği evdeki kadına, 11 Temmuz 2017 günü Bakırköy’de hırsızlık için girdiği evdeki kadına ve 19 Ekim 2017 günü yine Sarıyer’de hırsızlık için girdiği bir evdeki kadına tecavüz ettiği belirlendi. Bu kadınlar da emniyete gelerek Duran A’yı teşhis etti. 

 Duran A’nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İstanbul’da dehşet saçan seri tecavüzcü yakalandı! haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 05 Ocak 2018 22:13 Şimdi bunun duburundan kazık çakacak bir adalet,hakim,savcı yok mu bu ülkede?

    CEVAP YAZ 0 2
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat