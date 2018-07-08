  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

İstanbul'da asayiş uygulaması: 4 gözaltı

İstanbul'da asayiş uygulaması: 4 gözaltı

Şişli Kuştepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 4 kişi gözaltına alındı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan kontrollerde 2 adet ruhsatsız ateşli silah ele geçirildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 08-07-2018 23:07 - Güncelleme: 08-07-2018 23:07

Şişli Kuştepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen genel asayiş uygulamasında 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve ilçe genelinde gerçekleştirilen uygulama, 15.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ve polis helikopterinin de destek verdiği uygulamada, Kuştepe Mahallesi giriş ve çıkışları, önceden belirlenen 3 farklı noktadan kapatılarak şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama işlemi yapıldı.

369 şahsa yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, 45 otomobil ve 15 motosiklet üzerinde denetim gerçekleştirildi.

Arama yapılan noktalarda 1 adet pompalı tüfek ve 15 adet fişeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 13 fişek, 102 ecstacy hap ve 54 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişinin, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İstanbul'da asayiş uygulaması: 4 gözaltı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro