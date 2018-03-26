İstanbul’da 6 dakikada bir ev veya iş yeri soyuluyor

İSTANBUL'da günde ortalama 45 tane ev 70 tane ise iş yeri soyulduğunu belirten Armed Güvenlik ve Alarm Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yılmaz, “Her 6 dakikada bir, ev veya iş yeri soyuluyor. Maalesef kimse başına gelmeden buna önem vermiyor” dedi.

GÜNDE 45 EV, 70 İŞYERİ SOYULUYOR: İstanbul’da her 6 dakikada bir hırsızsızlık olayı yaşandığını belirten İbrahim Yılmaz’ın Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine dayandırdığı açıklamalarına göre İstanbul’da ortalama günde 45 ev 70 iş yeri soyuluyor.

EN FAZLA HIRSIZLIK OLAN İLÇELER: Günde en çok hırsızlık olan bölgeler Bağcılar, Esenler, Esenyurt, Fatih, Bahçelievler, Şişli, Beşiktaş ilçeleri olarak öne çıkıyor. En az hırsızlık ise Adalar bölgesinde oluyor.

MAVİ IŞIK VE SİREN HIRSIZI KORKUTUYOR: İbrahim Yılmaz her gün artan bu hırsızlık vakalarının akıllı güvenlik sistemleri sayesinde önlenebildiğini belirterek, “Güvenlik sistemlerinde dış alana konulan mavi ışıklı siren hırsızı caydırmak için kullanılıyor. Yüksek sesi sayesinde hırsızın kaçmasına sebep oluyor" dedi.

YILDA 60 BİN EV VE İŞYERİ SOYULUYOR: Türkiye’de yılda 60 bin ev ve işyerinin soyulduğunu belirten Yılmaz, “Güvenlik sistemleri sadece mal güvenliği için değil can güvenliği için de şart. Her 6 dakikada bir, ev veya iş yeri soyuluyor. Maalesef kimse başına gelmeden buna önem vermiyor. Güvenlik sistemleri sadece hırsızlık olaylarını da önlemiyor. Su baskını, yangın, doğalgaz kaçağı gibi tehlikeli durumlarda da devreye giriyor” dedi.