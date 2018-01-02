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İstanbul'a hız ayarı geliyor sürücüler dikkat

İstanbul'a hız ayarı geliyor sürücüler dikkat

Emniyet ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin imzaladığı protokolle hız limitlerini aşan sürücüler anında belirlenip, interaktif olarak uyarılacak ve caza kesilecek. 

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Eklenme Tarihi: 02-01-2018 09:57 - Güncelleme: 02-01-2018 09:57

İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarına karşı "interaktif mesaj" adlı yeni bir sistemi devreye sokmaya hazırlanıyor. Akşam'ın haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Ticaret Üniversitesi arasında imzalanan "İnteraktif Uyarı ve İnteraktif Denetim Sistemi" projesi 2018 yılı içinde pilot uygulama olarak başlatılacak. Hızlı limitini aşan sürücüye anında uyarı gönderecek olan "interaktif mesaj" sistemi, araçlara takılacak özel bir cihazla çalışacak. Hız limitini aşan sürücüyü anında tespit edecek olan cihaz, bu durumu sistemin bağlı olduğu merkeze bildirecek.

YOL DURUMUNU DA BİLDİRECEK

Bu bildirimin ardından sürücüye "dikkat hız limitini aştınız" mesajı gelecek. Hız limitini aşan sürücülere bu yolla ceza işlemi de uygulanacak. Sistem ayrıca yol durumuyla ilgili bilgilendirme yapacak.Kaza noktaları, buzlanma, yol çalışması ve yağış gibi gelişmeleri de sürücüyle paylaşacak.

TRAFİK KÜLTÜRÜ GELİŞTİRİLMELİ

Bu yıl içinde uygulamaya girecek bir başka yenilik ise "trafik adabı" projesi olacak. İstanbul Bağdat Caddesi gibi caddelere trafik adabına ilişkin ışıklı panolar yerleştirilecek. Trafikte diğer araçların ve yayaların haklarını ihlal eden sürücüler sloganlarla uyarılacak.

TRAFİKTEN MEN EDİLMELİ

TBMM Trafik Alt Komisyonu'ndan trafik sorunu için dikkat çekici öneriler geldi. Komisyon'un AK Partili üyesi İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım, başta İstanbul Bağdat Caddesi olmak üzere büyükşehirlerin cadde ve sokaklarının sorumsuz sürücüler tarafından ralli pisti gibi kullanıldığına dikkat çekti. Cezaların caydırıcı olmadığını vurgulayan Yıldırım, bu tür sürücülere ait araçların trafikten men edilmesi gerektiğini açıkladı.

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