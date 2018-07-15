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İstanbul ve Ankara Valiliği'nden peş peşe uyarılar

İstanbul ve Ankara Valiliği'nden peş peşe uyarılar

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 15 Temmuz anma programları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yarın 14.00'ten itibaren trafiğe kapatılacağını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 15-07-2018 12:43 - Güncelleme: 15-07-2018 12:43

15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıldönümünde anma etkinliklerinin programı açıklandı. İstanbul Valisi Vasip Şahin, 15 Temmuz anma programları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yarın 14.00'ten itibaren trafiğe kapatılacağını söyledi.

Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal ile köprünün Anadolu Yakası'ndaki ayağında bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret etti. İnşaatı devam eden 15 Temmuz Şehitler Müzesi'nde incelemelerde bulunan Şahin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yarınki programların sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Şahin, "Burada daha sağlıklı bir ortam oluşturulabilmesi için yarın saat 14.00'ten itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatılacak. 14.00'ten itibaren hem araç trafiğine hem de metrobüs geçişine tamamen kapatılacaktır. Buradan da vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli, bilgili olmaları ve buna göre kendi programlarını yapmaları önemli bir husustur" dedi.

Hangi yolların açık olacağı ve hangi güzergahların kapalı olacağı konusunun da Emniyet Müdürlüğü'nce belirlenip açıklandığını ifade eden Şahin, "15 Temmuz günü için güvenlik anlamında da gerekli tedbirler alındı. Güvenlik tedbirlerinde 21 bin 780 polisimiz görev alacak. Oldukça detaylı bir program hazırlandı. Geçen yıl da aynı programı icra etmiştik. Orada da çok ciddi güvenlik önlemi almıştık. Bu yıl daha fazla özenle ve daha fazla sayıda güvenlik tedbiri alıyoruz" diye konuştu.

BAŞKENT'TE DE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK: Başkent Ankara'da da 15 Temmuz etkinlikleri dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz 2018 Pazar günü Kızılay Millî İrade Meydanı’nda yapılacak etkinlik ile ilgili alınacak emniyet tedbirleri kapsamında, 15 Temmuz 2018 Pazar günü saat 18.00’den etkinlik sona erene kadar; GMK Bulvarı (Anadolu Meydanı ile Kızılay Milli İrade Meydanı arası), Atatürk Bulvarı (Meşrutiyet Caddesi kesişimi ile Sıhhiye Meydanı arası), Ziya Gökalp Caddesi (Kolej Meydanı ile Kızılay Millî İrade Meydanı arası), Millî Müdafaa Caddesi, Kumrular Caddesi ile buralara açılan cadde ve sokaklar, çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Valilik, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı konusunda uyardı.

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