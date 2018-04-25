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İstanbul için uyarı! Sakın raylara yaklaşmayın

İstanbul için uyarı! Sakın raylara yaklaşmayın

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden (TCDD) yapılan açıklamada, İstanbul sınırlarındaki demiryolu hat ve istasyonlarında otla mücadele amaçlı ilaçlama çalışması yapıldığı belirtilerek, vatandaşlardan 10 gün boyunca ilaçlama sahalarına yaklaşmamaları istendi.

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Eklenme Tarihi: 25-04-2018 17:55 - Güncelleme: 25-04-2018 17:55

TCDD'den yapılan açıklamada, İstanbul sınırlarındaki demiryolu hat ve istasyonlarında ilaçlama çalışmalarının 4 Mayıs'a kadar devam edeceği ve dikkatli olunması gerektiği aktarıldı.

İnsan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturan ilaçlama nedeniyle demiryolu hat kesimleri ve istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları istenen açıklamada, "Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığından; demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur" denildi.

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