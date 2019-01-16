İstanbul Havalimanı'na taşınmanın tamamlanacağı tarih

Türkiye seyahat perakendeciliğindeki 35 yıllık tecrübesi ve ortağı Gebr. Heinemann’nın 135 yıllık uluslararası deneyimi ile Unifree Dutyfree İşletmeciliği Anonim Şirketi, İstanbul Havalimanı’ndaki Duty Free alanında Faz 2'nin açılışını gerçekleştirdi. Böylece havalimanında, dünyanın en büyük ticari mahallerinden birini de içinde barındıran 8 bin metrekarelik 5 yeni mağaza daha devreye alındı.

Açılışta konuşan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türk sivil havacılığının zafer anıtı” olarak nitelediği güzide havalimanının önemli bir aktivitesinde bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; Türk sivil havacılığının geleceğe yolculuğunun büyük bir hızla devam ettiğini anlatan Ocak, şu bilgileri verdi:

“2018 yılında 1 milyon metrekarelik Türk hava sahasını kullanan ve bugün sayıları 56’ya uzanan havalimanlarımıza, iniş-kalkış yapan uçak sayımız 2 milyonu geçti. Yine bu havalimanlarımızı kullanan yolcu sayımız ise 2018 sonu itibarıyla 210 milyon yolcuya ulaştı. Bu verilerle artık ülkemiz dünya sivil havacılığının ilk 10’unda yer alırken, Avrupa’da ise 4’üncü sıraya yerleşti.

Tabii, Atatürk Havalimanı… Hizmete girdiği 1953 yılından bu yana Türk sivil havacılığının ana üssü olan ve bizleri başarıdan başarıya koşturan bu limanımız yüzde 34 pay ile kapasitesi 45 milyon iken yaklaşık 70 milyon yolcuyu ağırlayarak bu başarıda birinci sıraya yerleşti.”

"Ülkemiz, doğu-batı, kuzey-güney aksları arasında havacılığın ana üssü olacak"

Ocak, Atatürk Havalimanı’nın 3 Mart itibarıyla tüm ticari uçuşlarını artık İstanbul Havalimanı’na devredeceğini hatırlatarak, “İstanbul Havalimanı tam kapasiteyle devreye girdiğinde ülkemiz, doğu-batı, kuzey-güney aksları arasında havacılığın ana üssü olacak. Özellikle transit yolcu pazarında. Tabii, hepimiz heyecanla bugünü bekliyoruz.” dedi.

Funda Ocak, Duty Free hizmetinin havalimanı için önemli bir tanıtım hizmeti olduğunu söyledi ve bu hizmeti yürüten Unifree şirketinin pek çok Türk havalimanında faaliyette bulunduğunu belirtti.

"Ülkemizi ve en önemlisi İstanbul’u tanıtacağız"

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı’na taşınmanın 3 Mart’ta tamamlanacağını söyledi.

Samsunlu, Duty Free alanının havalimanı yolcularına hizmet vereceğini belirterek, "İstanbul’u dünyanın havacılık merkezi yapma hedefiyle çıktığımız bu yolda çok önemli bir adımı daha hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. İstanbul Havalimanı’nın ruhu olarak tanımladığımız Duty Free alanının 2. etabı bugün devreye alınıyor." diye konuştu.

İstanbul Havalimanı’nı kullanan yolculara sıra dışı ve son derece keyifli bir seyahat deneyimi sunmak istediklerini ifade eden Samsunlu, “Bunun ilk adımını da Unifree ile gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz. Biz İstanbul Havalimanı’nda sadece hizmet vermeyecek aynı zamanda ülkemizi ve en önemlisi İstanbul’u tanıtacağız. Dünyadan ve ülkemizden çıkan güçlü markaları, ticari alanlarımızda dünya insanları ile buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

“İstanbul Havalimanı’na yakışan bir Duty Free alanı yarattık”

Unifree Üst Yöneticisi (CEO) Ali Şenher, 29 Ekim 2018’de havalimanı ile birlikte yapılan ilk açılışın ardından bugün Duty Free alanlarının FAZ 2 açılışını gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Şenher, yolculara kaliteli hizmet sunacaklarını belirtti. Şenher, şunları kaydetti:

“Alanın büyüklüğü, yurt içi ve yurt dışından birçok önemli marka ve geliştirdiğimiz konseptler ile dünya çapında ses getirecek bir projeye imza attık ve gurur duyduğumuz İstanbul Havalimanı’na yakışan bir Duty Free alanı yarattık. Zengin ürün çeşidinin yanı sıra, hizmet bizim ana değerlerimizden biri. Dünyanın dört bir yanından gelen yolcularımızda unutulmaz anılar bırakmak için güler yüzlü ve yolcu ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş uzman satış ekibimiz 7/24 hizmet verecek.”

Ünlü markalardan İstanbul Havalimanı'na özel ürünler

Verilen bilgiye göre, yarısı öz sermaye ile karşılanmak üzere toplamda 1,2 milyar TL’lik yatırımla hayata geçen ve yaklaşık 3 bin kişiye istihdam yaratan Duty Free, 100 bin metrekarelik kiralanabilir alana sahip havalimanında 53 bin metrekarelik bir alanda yer alıyor.

Unifree Dutyfree sorumluluğundaki mağazaların büyük kısmı Unifree Dutyfree İşletmeciliği AŞ tarafından, kalan kısmı ise kiralama yapılan alt işletme firmaları tarafından işletiliyor. 4 bin 200 metrekare ile 28 metrekare ile arası farklı konseptlerde mağazalardan oluşan Duty Free alanında, en büyük alana sahip amiral gemisi 2 mağazadan biri, bugün 2. faz kapsamında hizmete açıldı.

Dünyaca ünlü markaların sadece İstanbul Havalimanı’na özel olarak üreteceği ürünlerin yanı sıra, teknoloji alanında da birçok ilk yaşanacak.

Klasik Duty Free anlayışının sınırlarını zorlayan Unifree, İstanbul Havalimanı geliş katında 4 farklı teknoloji mağazasında sergileyeceği inovatif ürünlerle, yolculara teknolojideki en son yenilikleri herkesten önce deneyimleme fırsatı sunarken, tasarım ürünlere de ulaşma imkanı sağlayacak.

Teknoloji alanında dünyanın en önde gelen ve trendleri yaratan markalarının ürünleri, özel tasarlanan konsept mağazalarda sergilenirken yolcular, bu ürünleri en uygun fiyat avantajıyla satın alma olanağına sahip olacak.