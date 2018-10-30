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İstanbul Havalimanı otobüs hatları belli oldu

İstanbul Havalimanı otobüs hatları belli oldu

İstanbul Havalimanı'na İETT ve Havist otobüs güzergahları belli oldu. İlk etapta İETT 3 hatta 9 otobüs ile Havaist ise 4 hatta 18 otobüs ile yarından itibaren hizmet vermeye başlayacak.

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 20:06 - Güncelleme: 30-10-2018 20:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün hizmete açılan İstanbul Havalimanı'na İETT ve Havaist ile yolcu taşımacılığı yarın başlıyor. İki aylık ilk etapta İETT 3 hatta 9 otobüs ile, Havaist ise 4 hatta 18 otobüs ile hizmet vermeye başlayacak.

İstanbul Havalimanı'nda ilk tarifeli uçuş yarın başlarken, ulaşım ihalesini kazanan OTOBÜS A.Ş ve İETT ilk yolcularını yarın havalimanına taşıyacak. İstanbul Havalimanı tam kapasite ile hizmet vereceği 1 Ocak 2019 tarihine kadar planlanan otobüs hatları Türk Hava Yolları Uçuş Planına göre yapıldı. Lüks taşımacılık hizmeti verecek olan Havaist, ilk etapta yolculara 4 hat 18 otobüs (2 yedek dahil olarak) ile hizmet verecek ve hat sayısı talebe göre artırılabilecek. İstanbul Havalimanı'nın tam kapasite ile hizmet vereceği 1 Ocak itibariyle lüks otobüsle 18 hattan 150 otobüsle İstanbul Havalimanı'na yolcu taşıyacak. Havaist'in yanı sıra İETT de belirlenen noktalardan toplu ulaşım ihtiyacını karşılamak için ilk etapta 39 adet İETT aracı ile 4 hatta hizmet verecek şekilde planlama yapıldı.

HAVAİST'İN HİZMET VERECEĞİ HATLAR

İlk etapta hizmet verilecek Hatlar:

Taksim - Beşiktaş -İstanbul Havalimanı Hattı

Yenikapı-Bakırköy-Yenibosna- İstanbul Havalimanı Hattı

Kozyatağı Metro - İstanbul Havalimanı Hattı

TÜYAP - Bahçeşehir Yeni Havalimanı

İlk Etapta Hizmete Giren Hatlar (4)

Taksim - Beşiktaş -Yeni Havalimanı Hattı

Taksim- Gümüşsuyu

Beşiktaş Peronlar

Zincirlikuyu Metrobüs

Göktürk

Yeni Havalimanı

Hat Bilgisi: 44 Km Tek Yön - 100 Dakika (Ort) - 4 Araç

Yenikapı-Bakırköy-Yenibosna-Yeni Havalimanı

Yenikapı Peronlar

Bakırköy İdo

Yenibosna-Kuleli

Başakşehir-Metrokent

Yeni Havalimanı

Hat Bilgisi: 65 Km Tek Yön - 110 Dakika (Ort) - 4 Araç

Kozyatağı Metro - Yeni Havalimanı

Kozyatağı Metro

Ümraniye-Tepeüstü

Kavacık

Hasdal

Yeni Havalimanı

Hat Bilgisi: 57 Km Tek Yön - 115 Dakika (Ort) - 4 Araç

TÜYAP - Bahçeşehir Yeni Havalimanı

TÜYAP

Beylikdüzü- Cumhuriyet

Bahçeşehir

Yeni Havalimanı

Hat Bilgisi: 58 Km Tek Yön - 110 Dakika (Ortalama) - 4 Araç

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