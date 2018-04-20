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İstanbul, Gazi, ve İnönü Üniversiteleri bölünüyor!

İstanbul, Gazi, ve İnönü Üniversiteleri bölünüyor!

15 yeni üniversite kurulması için hazırlanan tasarı TBMM'ye sunuldu. İstanbul, Gazi ve İnönü Üniversiteleri bölünecek.

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Eklenme Tarihi: 20-04-2018 10:42 - Güncelleme: 20-04-2018 10:42

15 yeni üniversite kurulması için hazırlanan tasarı Meclis'e sunuldu. Tasarı ile İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri başta olmak üzere toplam 10 üniversite bölünecek.

BÖLÜNEN ÜNİVERSİTELER: Tasarının Meclis'te kabul edilmesi halinde Türkiye genelinde belli bir kapasiteye sahip olan üniversiteler ikiye ayrılacak. İşte o üniversitelerin isimleri; Konya (Selçuk), Kütahya Sağlık (Dumlupınar), Malatya Turgut Özal (İnönü), İstanbul İbni Sina (İstanbul), Ankara Hacı Bayram Veli (Gazi), Sakarya Uygulamalı Bilimler (Sakarya), Tarsus (Mersin), Trabzon (KTÜ), Kayseri (Erciyes), Kahramanmaraş İstiklal (Kahramanmaraş Sütçü İmam)

Bu üniversitelerden ayrılacak bazı fakültelere eklenecek başka fakültelerle 10 yeni üniversite daha ihdas edilecek.

MALATYA'YA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşması sırasında İnönü Üniversitesini işaret ederek "Mevcut üniversitenin, adını anmak istemiyorum, oradaki öğrenci sayısı fazla. Onu ikiye böleceğiz ve Turgut Özal Üniversitesi'ni kuracağız." ifadelerini kullanmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Vatandaş 20 Nisan 2018 11:11 Böl, parçala, yut samimi olsalardı yeni üniversiteyi yeniden kurarlardı.

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