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İşsizlik rakamları açıklandı ocak ayında artış var mı

İşsizlik rakamları açıklandı ocak ayında artış var mı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Ocak ayında işsizlik yüzde 10.8 oldu. Bir önceki aya göre işsizlikte artış yaşandı. Geçen yılın aynı ayına göre ise 2,2 puanlık düşüş yaşandı.

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 10:06 - Güncelleme: 16-04-2018 10:06

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Ocak ayında işsizlik yüzde 10.8 oldu. İşsizlik oranı ocakta geçen yılın aynı ayına göre 2,2 puan düşüşle yüzde 10,8 oldu. İşsiz sayısı 576 bin kişi azalarak 3 milyon 409 bin kişiye düştü. TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı işsizlik oranları yüzde 10.4 olmuştu. 

İşsizlik oranı %10,8 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 576 bin kişi azalarak 3 milyon 409 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2,2 puanlık azalış ile %10,8 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,5 puanlık azalış ile %12,7 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,6 puanlık azalış ile %19,9 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2,2 puanlık azalış ile %11,1 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı %46,4 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Ocak döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 357 bin kişi artarak 28 milyon 29 bin kişi, istihdam oranı ise 1,6 puanlık artış ile %46,4 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 70 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 286 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,7’si tarım, %19,9’u sanayi, %7’si inşaat, %55,4’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,6 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,1 puan, inşaat sektörünün payı 0,5 puan arttı. Hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payında ise değişim gözlenmedi.

İşgücüne katılma oranı %52,1 olarak gerçekleşti

İşgücü 2018 yılı Ocak döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 780 bin kişi artarak 31 milyon 438 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,6 puan artarak %52,1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,2 puanlık azalışla %71,3, kadınlarda ise 1,2 puanlık artışla %33,2 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanların oranı %32,5 olarak gerçekleşti

Ocak 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek %32,5 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan artarak %21,8 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam arttı, işsizlik azaldı

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 28 bin kişi artarak 28 milyon 937 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı değişim göstermeyerek %47,9 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 5 bin kişi azalarak 3 milyon 163 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı değişim göstermeyerek %9,9 oldu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 16 Nisan 2018 10:34 akp iktidarına göre memlekette işsizlik yokmuş,iş beyenmeyenler varmış.akp iktidar mensupları,o beyenilmiyor dedikleri yerlerdeki işlere kendi çocuklarını yerleştirsin.çocuklarını yerleştirdikleri o ballı yerlerdeki işlere de, gariban ve torpilsizlerin çocuklarını yerleştirsin: işsizlik sorunu biter.kendi çocuklarının bazılarına torpilli yollardan kamu bankalarından krediler,devlet ihaleleri vererek servet sahibi yaptılar.bazılarına da vekil,bakan,belediye başkanı,belediye meclis üyesi,genel müdür,müsteşar vs gibi nerede ballı yerler varsa yerleştirdiler.gariban ve torpilsizlerin çocuklarına iş beyenmiyorlar diye bir de çamur atıyorlar.o beyenilmiyor dedikelri yerlerde akp iktidar mensuplarının çocukları niye yok acaba?kendi çocukları niye saltanat sürüyor acaba?topluma hizmet için mi?o ahlde iş yerleri değişsin o ballı yerlerde, topluma hizmeti garibanlar yürütsün.

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