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İsrailli bakandan operasyon açıklaması: Önemli bir sinyal

İsrailli bakandan operasyon açıklaması: Önemli bir sinyal

İsrail Bayındırlık ve İskan Bakanı Yoav Galant, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine karşı düzenlediği hava operasyonunun "Suriye, İran ve Hizbullah'a önemli bir sinyal" olduğunu belirtti.

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Eklenme Tarihi: 14-04-2018 12:16 - Güncelleme: 14-04-2018 12:16

Bakan Galant, twitter hesabından, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine karşı düzenlediği hava operasyonuyla ilgili yayımladığı mesajında, "Kimyasal silah kullanımı insanlık kurallarını aşan kırmızı çizgidir. Bu tür saldırılara daha fazla göz yumulmayacak." dedi. 

Galant, "ABD öncülüğünde Suriye'ye düzenlenen hava saldırıları Suriye, İran ve Hizbullah'a önemli bir mesaj." ifadelerini kullandı. 

 
Humus kentindeki T-4 hava üssünden geçen pazartesi günü 2 savaş uçağıyla düzenlenen bombardımanda 2'si asker 5'i milis olmak üzere 7 İranlı ölmüştü. 

Rusya ve Esed rejimi saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini açıklasa da İsrail, bunu reddetmişti. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Gürcü 14 Nisan 2018 12:31 Sayın israilogulları sizinle ayni fikirde olan sizin bop projesini destekleyen ve esad düsmanlıgini yapan kardesleriniz akp lileri unutmayin onlarada selam yollayin

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