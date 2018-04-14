İsrailli bakandan operasyon açıklaması: Önemli bir sinyal

Bakan Galant, twitter hesabından, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine karşı düzenlediği hava operasyonuyla ilgili yayımladığı mesajında, "Kimyasal silah kullanımı insanlık kurallarını aşan kırmızı çizgidir. Bu tür saldırılara daha fazla göz yumulmayacak." dedi.

Galant, "ABD öncülüğünde Suriye'ye düzenlenen hava saldırıları Suriye, İran ve Hizbullah'a önemli bir mesaj." ifadelerini kullandı.



Humus kentindeki T-4 hava üssünden geçen pazartesi günü 2 savaş uçağıyla düzenlenen bombardımanda 2'si asker 5'i milis olmak üzere 7 İranlı ölmüştü.

Rusya ve Esed rejimi saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini açıklasa da İsrail, bunu reddetmişti.