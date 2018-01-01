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İsrail'in Temimi'ye yönelteceği suçlamalar belli oldu

İsrail'in Temimi'ye yönelteceği suçlamalar belli oldu

Sokağına kadar gelen İsrail askerlerinin karşısına dikilen 16 yaşındaki Filistinli genç kıza beş ayrı saldırı ve taş atma gibi suçlamalar yöneltiliyor.

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Eklenme Tarihi: 01-01-2018 19:22 - Güncelleme: 01-01-2018 19:22

İsrail, gözaltına aldığı Filistinli Ahed Temimi'nin güvenlik güçlerine saldırıdan yargılanacağını duyurdu.

Haaretz gazetesinin son dakika olarak verdiği habere göre, 16 yaşındaki genç kıza yöneltilen suçlamalar arasında beş  kez askerlere saldırı ve taş atmak gibi maddeler var.

ANNESİNE DE SORUŞTURMA AÇILDI

Ahed'in annesi Neriman Temimi için de sosyal medya yorumları nedeniyle soruşturma açıldı.

İsrail savcılığı, Temimi'nin kuzeni Nur Naci Temimi'nin kefaletle serbest bırakılmasına bugün itirazda bulunmuştu.

Hanzala Cesaret Ödülü sahibi Ahed Temimi ile annesi Neriman, halen gözaltında. İsrail makamları, sorgunun devam etmesi için gözaltı süresini uzatmıştı.

Yaklaşık 7 bin Filistinliyi hapishanelerinde tutan İsrail, askerlerine kafa tutan cesur kız Temimi'yi 19 Aralık'ta gözaltına almıştı.

Ahed Temimi, bundan altı yıl önce ağabeyinin gözaltına alınması sırasında askerlerin karşısına dikilmiş ve dünyada gündem olmuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Hakkı SEVER 01 Ocak 2018 22:19 İsrail işgalcidir. Haliyle de yaptıkları hukuki değil zulümdür.

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