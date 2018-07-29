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İsrail'den Türk turistlere Kudüs engeli

İsrail'den Türk turistlere Kudüs engeli

İsrail, Kudüs'ü ziyaret etmek isteyen 90 Türk vatandaşını ülkeye almadı. Vizelerinin olmasına rağmen ülkeye alınmayışlarına tepki gösteren Musa Biçkioğlu, ilgili kişilerin tamamı için İsrail Büyükelçiliği'nden toplu vize alındığını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 29-07-2018 22:23 - Güncelleme: 29-07-2018 22:23

İsrail polisi özel seyahat acentesiyle Kudüs'ü ziyarete gelen 90 Türk vatandaşının, "vizeleri olmadığı" iddiasıyla ülkeye girişine izin vermedi. Tur yetkilisi Musa Biçkioğlu, vize olmadan Türkiye'den ayrılmalarının mümkün olmadığını söyleyerek Türk vatandaşlarına kaçak muamelesi yapıldığını ifade etti.

Sıla Tur seyahat acentesi yetkilisi Musa Biçkioğlu, AA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, firmaları aracılığıyla Kudüs'ü ziyaret etmek amacıyla geldikleri Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanında "vizeleri olmadığı iddiasıyla" 90 Türk vatandaşının ülkeye girişine izin verilmediğini belirtti.

Biçkioğlu, bu sabah İstanbul'dan Tel Aviv'e yerel saatle sabah 09.30'da ulaşan ziyaretçi grubun, havalimanında vize kontrolünün ardından İsrail'e girişine izin verilmediğini ifade etti.

Ben Gurion Havalimanında bekletilen Türk yolcuların, İsrail'e vizesiz geldiği iddiasını reddeden Biçkioğlu, önceki Kudüs turlarında olduğu gibi grupta bulunan kişiler için İsrail Konsolosluğu'ndan toplu vize aldıklarını dile getirdi.

Vize olmadan Türkiye'den ayrılmalarının mümkün olmadığının altını çizen Biçkioğlu, "Kudüs'e turist getiren tur firmaları için İsrail her yolcuya ayrı ayrı vize vermiyor. Konsolosluğun verdiği vize yerine geçen belge tüm yolcular için vize yerine geçiyor. Biz de Kudüs turumuza katılan yolcularımız için İbranice vize yazısını almıştık ancak buraya gelince vizeleri olmadığı iddiasıyla 90 yolcumuzun İsrail'e girişine izin verilmedi." diye konuştu.

Biçkioğlu, İsrailli makamlarından bunun dışında başka bir açıklama yapılmadığını aktardı.

Ülkeye alınmayan yolculardan 15'nin 18.45 Tel Aviv-İstanbul seferi yapan uçakla İsrail tarafından Türkiye'ye gönderildiği, kalan yolculardan 33'ünün 21.45'teki Türk Hava Yolları uçağı ile sınır dışı edileceğini aktaran Biçkioğlu, geri kalan yolcuların ise bir sonraki seferlerdeki koltuk uygunluğuna göre Türkiye'ye dönüşünün gerçekleşeceğini söyledi.

"KAÇAK MUAMELESİ GÖRDÜK"

İsrail'e girişine izin verilmeyen yolculardan yüksek lisans öğrencisi Sümeyra Sevgülü Hacıibrahimoğlu (23), AA muhabirine, İsrail görevlilerin kendilerine kaçak muamelesi yaptığını belirtti.

Girişlerine izin verilmedikten sonra gruptaki birkaç kişinin İsrail güçlerince güvenlik sorgu odasına götürüldüğünü vurgulayan Hacıibrahimoğlu, daha sonra geri kalan yolcuların gruplar halinde farklı odalara alındıklarını ve başlarında İsrailli görevlilerinin nöbet tutuğunu ifade etti.

Hacıibrahimoğlu, "Güvenlik sorgu odasında birkaç arkadaşımızı sorguladılar sonra biz de gruplar halinde farklı odalara götürüldük ve görevliler başımızda hazır bekledi. Vizemizin olmadığını ve sınır dışı kararının yapılan görüşmelerin ardından karara bağlanacağını söylediler. Aramızda bazı aileler aynı odaya gitme isteğini dile getirdi. Ancak İsrail polisi, bu isteği reddederek aileleri bile birbirinden ayırdı." dedi.

Seyahat amaçlarının tamamen turistik olduğunu ve tek niyetlerinin Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa, Kudüs ve El-Halil şehrini ziyaret etmek olduğunu vurgulayan Hacıibrahimoğlu, "Kesinlikle provokatif harekette bulunmadık. Hatta bizden sonra gelecek Türk gruplar ve Filistin'de yaşayan kardeşlerimize zarar gelmesinde diye daha dikkatli davrandık. Çoğunluğu gençlerden oluşan grubun tek hayali Kudüs'ü görmek idi. Ancak İsrail'in tutumu nedeniyle hayallerimiz yıkıldı." ifadelerini kullandı.

Yolcularla ilk andan itibaren temas halinde olan Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, İsrailli yetkililer nezdinde konuyu yakından takip ediyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 29 Temmuz 2018 22:48 ey israil seni hitler bitirmediğinde şöyle bir söz eder ey dünya insanları bir gün bana ana avrat söveçeksiniz neden bunları yok etmedin sağ bıraktın diye bana söveçeksiniz şimdi karşı cıkıyorsunuzya ama yarın söveçeksiniz bana bunların hepsini neden öldürmedin diye şimdi dünya kötüne baka baka seyrediyor ulan dünyanın kuruluşundan beri en çok bu şerefsizlere allah tarafından peygamber gönderildi en az 124.000.peygamberi öldürdü en fazla lada allah bunları affetti bunlar insan deyil dünyadaki insanlar bunların hizmet karidir diye bilen bu israil oğularıdır şerefsiz mahlukatlardır biline

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