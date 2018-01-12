İsrail'den sürpriz hamle! Hepsini kapatacak

İsrail’in Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail hükümeti, 2019 bütçesi gereği 7 diplomatiktemsilciliğini kapatacak. Hükümet, ayrıca Dışişleri Bakanlığındaki 140 görevliyi de emekliliğe teşvik edecek.

Haberde kapatılması öngörülen 7 diplomatik temsilciliğin hangi ülkelerde bulunduğuna ilişkin ayrıntıya yer verilmezken, söz konusu temsilciliklerin 3 yıl içerisinde kapatılacağı kaydedildi.

Kapatılacak olan temsilciliklerden bazılarının ABD'de olduğuna işaret edilen haberde, İsrail'in ABD'de 9 diplomatik temsilciliğinin bulunduğuna da vurgu yapıldı.

Haberde, İsrail'in aralarında Kanada, Brezilya, Türkiye, Almanya'nın da bulunduğu bazı ülkelerde büyükelçiliğin yanı sıra birden fazla diplomatik misyonla temsil edildiğine dikkat çekildi.