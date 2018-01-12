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İsrail'den sürpriz hamle! Hepsini kapatacak

İsrail'den sürpriz hamle! Hepsini kapatacak

İsrail hükümeti, 2019 bütçesi çerçevesinde ekonomik durum gerekçesiyle 7 diplomatik temsilciliğini kapatma kararı aldı.

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Eklenme Tarihi: 12-01-2018 19:34 - Güncelleme: 12-01-2018 19:34

İsrail’in Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail hükümeti, 2019 bütçesi gereği 7 diplomatiktemsilciliğini kapatacak. Hükümet, ayrıca Dışişleri Bakanlığındaki 140 görevliyi de emekliliğe teşvik edecek.

Haberde kapatılması öngörülen 7 diplomatik temsilciliğin hangi ülkelerde bulunduğuna ilişkin ayrıntıya yer verilmezken, söz konusu temsilciliklerin 3 yıl içerisinde kapatılacağı kaydedildi.

Kapatılacak olan temsilciliklerden bazılarının ABD'de olduğuna işaret edilen haberde, İsrail'in ABD'de 9 diplomatik temsilciliğinin bulunduğuna da vurgu yapıldı.

Haberde, İsrail'in aralarında Kanada, Brezilya, Türkiye, Almanya'nın da bulunduğu bazı ülkelerde büyükelçiliğin yanı sıra birden fazla diplomatik misyonla temsil edildiğine dikkat çekildi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • anonim 12 Ocak 2018 21:09 danold trump illumanitenin kralı

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