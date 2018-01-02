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İsrail'den skandal Kudüs kararı! Trump cesaretlendirdi...

İsrail'den skandal Kudüs kararı! Trump cesaretlendirdi...

BAtı Şeria'daki yasadışı Yahudi yerleşim yerlerini ilhak een İsrail bugün de BM kararına rağmen Kudüs'ü tek bir şehir olarak İsrail toprağı ilan etti...

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Eklenme Tarihi: 02-01-2018 09:58 - Güncelleme: 02-01-2018 09:58

Dün işgal altındaki Filistin toprağı olan Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasayı onaylayan İsrail, bugün de Kudüs'ün statüsünü değiştiren yasayı onayladı. 

İŞTE O SKANDAL KARAR: Birleşmiş Milletler, Doğu ve Batı Kudüs olarak ayrılan Kudüs şehrinin batısını İsrail'in doğusunu Filistin'in toprağı olarak tanıyor. İsrail Meclisi Knesset'te alınan kararla, Kudüs şehri tek bir şehir olarak ve İsrail'e ait olarak tanındı.

BATI ŞERİA'DAKİ İŞGALİ YASALAŞTIRDILAR:  İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisinin en üst düzey karar alma mekanizması Merkez Komitesi, işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısını dün onaylamıştı.

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