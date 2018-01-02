İsrail'den skandal Kudüs kararı! Trump cesaretlendirdi...

Dün işgal altındaki Filistin toprağı olan Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasayı onaylayan İsrail, bugün de Kudüs'ün statüsünü değiştiren yasayı onayladı.

İŞTE O SKANDAL KARAR: Birleşmiş Milletler, Doğu ve Batı Kudüs olarak ayrılan Kudüs şehrinin batısını İsrail'in doğusunu Filistin'in toprağı olarak tanıyor. İsrail Meclisi Knesset'te alınan kararla, Kudüs şehri tek bir şehir olarak ve İsrail'e ait olarak tanındı.

BATI ŞERİA'DAKİ İŞGALİ YASALAŞTIRDILAR: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisinin en üst düzey karar alma mekanizması Merkez Komitesi, işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısını dün onaylamıştı.