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İsrail'den Kudüs kararını hiçe sayan yeni hamle

İsrail'den Kudüs kararını hiçe sayan yeni hamle

İsrail Bayındırlık ve İskan Bakanı Yoav Galant, İsrail'in Kudüs'te 300 yeni yerleşim yerinin inşa edileceğini açıklayarak BM kararına riayet edilemeyeceğinin sinyallerini verdi.

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Eklenme Tarihi: 25-12-2017 09:26 - Güncelleme: 25-12-2017 09:26

İsrail Kudüs'teki işgalini BM'nin tarihi kararına rağmen sürdürüyor. İsrail Bayındırlık ve İskan Bakanı Yoav Galant, İsrail'in, Başkenti olduğunu iddia ettiği Kudüs'te 300 yerleşim yerine onay verildiğini ve inşanın başladığını duyurdu.

BM'de aldığı 128 karşı oy ile Tel Aviv'e geri uğurlanan İsrail yönetimi, tüm dünyanın tepkilerine rağmen Kudüs'te yerleşim yeri inşaatını sürdürüyor. İsrail Bayındırlık ve İskân Bakanı Yoav Galant, İsrail’in başkenti birleşik Kudüs’ün topraklarında konut inşa etme” adı altında 300 yeni konut planını açıkladı.

Bakan Galant planlanan bölgelere ilişin net bir açıklama yapmaktan kaçınırken, Aksa'nın çevresini de kapladığı Doğu Kudüs'te inşa edilmesi planlanan bu yerleşim yerleri için Siyonist bir plan olan “Büyük Kudüs”ün bir parçası olduğuna vurgu yapıldı.

FİLİSTİNLİ BAKANDAN SERT TEPKİ: Filistin Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'ün işgal planına tepki göstererek, planın BM'nin reddettiği Trump'ın Kudüs kararını hayata geçirilmeye çalıştığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in hedefinin Kudüs’ü çevresindeki Filistin beldelerinden ayırmak ve “işgal devletine” ilhak etmek olduğu vurgulanarak “Bu sömürgeci cüret, Trump’ın Kudüs kararı olmasaydı olamazdı. İşgal devletinin Filistin halkına, toprağına ve mukaddesatına yönelik atacağı her adım ve işleyeceği ihlallerden Trump ve yönetimi sorumludur” ifadesi kullanıldı.

DOĞU KUDÜS'TE SİYONİST YAPILANMA

İsrail Çevre Bakanlığı ve Bayındırlık-İskan Bakanlığı ile birlikte yürütülen koordineli işgal çalışması kapsamında, tarihi kent olan Doğu Kudüs'ün o kutsal dokusu tahrip edilerek yüzlerce yerleşim birimi inşa edildi.

Yapılan bu kirli planlanma kapsamında 14 bin konut inşa etmeyi hedefleyen terör devleti, bunun 6 binden fazlasının Doğu Kudüs çevresinde olmasını planlıyor.

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