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İsrail'den kritik İran açıklaması!

İsrail'den kritik İran açıklaması!

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bu akşam İran'la yapılan nükleer anlaşmayla ilgili önemli bir gelişme açıklayacağı duyuruldu.

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Eklenme Tarihi: 30-04-2018 17:54 - Güncelleme: 30-04-2018 17:54

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bu akşam, İran'la yapılan nükleer anlaşmayla ilgili 'önemli bir gelişmeyi' açıklayacağı duyuruldu. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada konuyla ilgili başka bir detaya yer verilmedi.

İsrail televizyonu Kanal 10'dan gazeteci Barak Ravid, Benjamin Netanyahu'nun İran'ın anlaşmayı ihlal edip yalan söylediğini, nükleer programını devam ettirdiğine dair "yeni istihbarat" bilgilerini açıklayacağını iddia etti.

BU GELİŞMELERDEN ÖNCE ABD İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Netanyahu, bu gelişmeler öncesinde, CIA Direktörü iken ABD Dışişleri Bakanı olarak atanan Mike Pompeo'yu ağırlamıştı.

TRUMP NÜKLEER ANLAŞMADAN ÇEKİLEBİLİR

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, İran'la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden düzenlenmesi gerektiğini aksi takdirde ülkesinin anlaşmadan çekileceğini açıklamıştı.

KRİTİK TARİH 12 MAYIS

Trump'ın, İran ile 5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya) arasında imzalanan nükleer anlaşmayla ilgili son kararını 12 Mayıs'ta açıklaaması bekleniyor.

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  • Emekli Öğretmen 30 Nisan 2018 18:08 Recep'in pembe tablosuna dış ticaret gölgesi Dış ticaret açığı 2018’in ilk üç ayında yüzde 64 arttı. Cari açıktaki hızlı artış devam ediyor!.................

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