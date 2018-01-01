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İsrail'den İran'daki olaylarla ilgili açıklama

İsrail'den İran'daki olaylarla ilgili açıklama

İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, İranlı göstericilerin özgürlük ve demokrasi mücadelesini kazanmasını umduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 01-01-2018 18:42 - Güncelleme: 01-01-2018 18:42

Bir İsrail radyosuna demeç veren İsrail Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz "İran'ın iç meselelerine karışmıyoruz ancak İran halkının "özgürlük ve demokrasi mücadelesini" kazanmasını gönülden temenni ediyorum" dedi.

Bakan, İran halkının özgürlük ve "demokrasi mücadelesini" kazanması halinde İsrail ve bölge geneline yönelik tüm tehditlerin ortadan kalkacağını savundu.

'TRUMP'IN TUTUMU İÇ DURUMU DA ETKİLİYOR'

İsrail'in üçüncü ülkelerin iç meselelerine müdahale etmeme ilkesine bağlı olduğunu ve bu nedenle ABD Başkanı Donald Trump'ın aksine İran'daki gösterilerin devamını açıkça talep etmeyeceğini kaydeden Katz, "Başkan Trump'ın nükleer anlaşmaya karşı takındığı sert tutum, anlaşmayı gözden geçirmesi ve Tahran'ı yaptırımlarla tehdit etmesi, hiç şüphe yok ki, iç durumu da etkiliyor" diye ekledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Boğaziçili 01 Ocak 2018 21:26 Bütün otoriter rejimlerde görüldüğü üzere gösteriler “dış güçlerin oyunu”, “ajanların provokasyonu” olarak görülüyor ve rejimin sadık vatandaşları “ajanlara” karşı koymaya teşvik edilerek toplum birbiriyle vuruşmaya itiliyor.

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