İsrail'den çok konuşulacak Rusya açıklaması! NATO'dan flaş karar

ABD ve Kanada başta olmak üzere 21 ülke Rusya'ya savaş açtı. NATO ise 7 Rus diplomatın akreditasyonunu iptal etti. İsrail'den ise Rusya'yla ilgili şaşırtan bir açıklama geldi. Çin'den destek açıklaması geldi.

İsrail İnşaat Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in Rusya ile sorununun olmadığını, ülkesindeki Rus diplomatların kovulmasının muhtemel olmadığını söyledi. Gallant, İsrail'in Rusya ile sorununun olmadığını, ülkesindeki Rus diplomatları kovmasının muhtemel olmadığını söyledi.

RUSYA İSRAL'İN ARKA BAHÇESİ: Rusya'nın İsrail'in arka bahçesi olduğunu vurgulayan Gallant, bu durumda İsrail'in kendi çıkarlarına göre hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Başbakan Binyamin Netanyahu’nun güvenlik kabinesi üyesi olan bakan, İsrail'in Rus diplomatları sınır dışı etme kararı alıp almadığı sorusuna “Birincisi, Rusya ile ortak fikir ve amaçlarımız var. İkincisi, Rusya’dan İsrail’e gelen ve vatandaşlık hakkı verilmiş bir milyondan fazla mülteci var. Üçüncüsü, oranları ve arka planda olanları göz önünde bulundurmalıyız.” sözleriyle cevap verdi.

RUSYA'YLA MÜZAKERE EDEBİLİRİZ

Gallant, "İsrail, batı dünyasının bir parçası gibi hareket etmeli ancak aynı zamanda da Rusya ile müzakere edebilir, konuşabilir, yan yana yaşayabiliriz." ifadelerini kullandı. Rus diplomatları sınır dışı etme kararı kabinede henüz konuşulmadı.

NATO'DAN DA TEPKİ GELDİ

ABD ve Kanada başta olmak üzere 21 ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı sonrası NATO da harekete geçti. NATO ise 7 Rus diplomatın akreditasyonunu iptal etti.

NATO'DA SAYI 30'DAN 20'YE DÜŞECEK: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ajan kriziyle ilgili yaptığı açıklamada, Rusya'nın NATO Daimi Temsilciliği'ndeki diplomatların sayısını 30'dan 20'ye düşürme kararı aldıklarını açıkladı.

ÇİN'DEN RUSYA'YA DESTEK

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ajan krizi sonrası bazı ülkelerin Rus diplomatları ülkelerinden çıkarmaları hakkında “Cepheleşmekten ve soğuk savaş fikirlerinden vazgeçmeliyiz” dedi.



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, eski Rus ajanı Sergey Skripal krizi sebebi ile ABD ile 16 Avrupa ülkesinin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı alması hakkında açıklama yaptı. Skripal meselesini gerçekçi temeller üzerinden çözmeliyiz diyen sözcü “Olayı yakından izliyoruz ve Skripal davasının gerçekler üzerine temellendirilerek çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu koşullar altında tüm taraflar uluslararası yasalara sadık kalmalı ve mantığa aykırı hamleler yapmaktan geri durmalı” şeklinde konuştu.

Çin hükümetinin tüm ülkelerle olan ilişkilerini karşılıklı yarar ilkesi üzerinden sürdürdüğünü belirten Chunying, “Şuanda cepheleşmekten ve soğuk savaş yöntemlerinden vazgeçmeliyiz” dedi.