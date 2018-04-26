İsrail’den büyük tehdit! Tahran’ı vururuz

Diğer yandan da Washington’a teslim olmayacaklarını vurgulayan İran'ın dini lideri Hamaney, Müslüman ülkeleri "ABD’ye ve diğer düşmanlara" karşı birlik olmaya çağırdı. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, online haber portalı Elaph'a konuştu. Lieberman, İran’a bağlı kuvvetlerin kendilerine saldırması durumunda, başkent Tahran’ı hedef alacaklarını söyledi.

Bu günlerde ABD’de görüşmelerde bulunan İsrailli bakan, İran rejiminin son günlerini yaşadığını iddia etti.

DÜNYA KAMUOYUNU ŞAŞIRTTI: Suudi Arabistanlı bir iş insanının sahip olduğu Elaph, İsrailli yetkililerle yaptığı röportajlarla dikkat çeken bir yayın mecrası. Kasım ayında yine Elaph'ta İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un röportajının yayımlanması, dünya kamuoyunu şaşırtmıştı. Bu şaşkınlığın gerekçesi, ilk kez yüksek rütbeli bir İsrailli askerin Suudi Arabistan’daki bir yayın organına konuşmasıydı.

İSRAİL VE SUUDİ ARABİSTAN İRAN'I İSTEMİYOR

Bir ay sonra da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ı ülkesine davet ederek gündem olan İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, İran'ın Lübnan'da füze tesisi inşa ettiğini ileri sürerek söz konusu yeri vuracaklarını ilan etmişti.Ortadoğu'da ezeli düşmanlar Suudi Arabistan ve İran arasında devam eden vekalet savaşlarında İsrail beklendiği gibi Suudi Arabistan'ın yanında saf tutuyor. Suudi Arabistan İsrail’i tanımasa da, iki ülke de Ortadoğu’da İran’ın güçlenmesini bölgesel konjonktür içerisinde kendi menfaatleri için istemiyor.

HAMANEY ABD'YE PATLADI

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmayı bozma planlarına devlet televizyonundan tepki gösterdi.Washington’a teslim olmayacaklarını söyleyen Hamaney, "İran halkı Amerika ve diğer küstah güçlerin zorbalığına başarıyla direndi ve bu direnişe devam edeceğiz. Bütün Müslüman halklar, ABD ve diğer düşmanlara karşı birlik olmalı" dedi.

TRUMP ISRARCI FAKAT...

Nükleer anlaşma, İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin ile Almanya arasında iki yıl süren müzakerelerin ardından, 14 Temmuz 2015'te Viyana'da imzalanmıştı. İran'ın nükleer faaliyetlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetimine açılması ve karşılığında yaptırımların kaldırılmasını öngören anlaşma, 16 Ocak 2016'da yürürlüğe girmişti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden düzenlenmesi gerektiğini aksi takdirde ülkesinin anlaşmadan çekileceğini açıklamıştı. İran ve diğer taraf ülkeler, anlaşmanın güncellenmesine karşı çıkıyor. Trump'un yanında ise yalnızca İsrail var.

KALICI BİR ALTERNATİF

ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine dün Washington'a giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ''İran ile yapılan nükleer anlaşmayı elimizde daha kalıcı bir alternatif olmadığı sürece destekliyorum. Benim pozisyonum budur'' demişti.Reuters'a konuşan üst düzey bir Alman yetkili de mevcut anlaşmanın devamından yana olduğunu bugün vurguladı.