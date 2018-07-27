  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

İsrail yine Gazze'ye saldırdı: 2 kişi öldü

İsrail yine Gazze'ye saldırdı: 2 kişi öldü

İsrail'in geçtiğimiz haftalarda başlattığı Gazze saldırısı sürüyor. İsrail askerlerinin ateş açması sonucu gösteriye katılan 2 Filistinli hayatını kaybederken 115 kişi de yaralandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 27-07-2018 21:14 - Güncelleme: 27-07-2018 21:14

Gazze-İsrail sınırında Filistinlilerin devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 115 kişi de yaralandı.

Filistinlilerin İsrail işgaline karşı Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin 18’inci haftasında bugün İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybedenlerin Ghazi Muhammad Abu Mustafa (43) ve Yazid Abu Armaneh (14) olduğunu açıkladı. Yaralıların arasında 11 çocuk, 7 kadın ve 3 sağlık çalışanının da olduğu öğrenildi.

Filistinlilerin Toprak Günü olarak adlandırdıkları 30 Mart tarihinden bu yana devam eden gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu toplam 152 kişi hayatını kaybetti, 16 binden fazla kişi de yaralandı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İsrail yine Gazze'ye saldırdı: 2 kişi öldü haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 27 Temmuz 2018 21:46 Olenler niyeyse hep kadin ve cocuk.Lider gecinen soytarilar coluk cocuk kadinlari one suruyor arkalarina gizleniyor. Iki tarafta birbirinden iyi degil kisacasi.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro