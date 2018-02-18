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İsrail uçakları Gazze'ye bomba yağdırdı

İsrail uçakları Gazze'ye bomba yağdırdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze sınırında 4 askerin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamaya sert bir şekilde cevap vereceklerini açıklamasından bir süre sonra İsrail uçakları Gazze'de Kassam Tugayları'na ait bir mevziyi bombaladı.

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Eklenme Tarihi: 18-02-2018 00:25 - Güncelleme: 18-02-2018 00:25

İsrail ordusundan daha önce yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyinde İsrail'e ait askeri aracın geçişi sırasında bombanın infilak etmesi sonucu 4 askerin yaralandığı bildirilmişti.

Bugün İsrail basınına yansıyan haberlerde ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, patlamaya sert bir şekilde cevap vereceklerini söylediği yazılmıştı.  

Gece saatlerinde ise İsrail savaş uçaklarının, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir mevziyi bombaladığı bildirildi.

Filistinli emniyet kaynakları İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki Zeytun Mahallesi'nde Kassam Tugayları'na ait bir mevziye saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. 

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da "İsrail ordusu Gazze'de 6 terör hedefini vurdu. Bunlar arasında Zeytun Mahallesi'nden İsrail'e doğru inşa edilen bir tünel, Han Yunus'ta bir silah üretim fabrikası ve askeri bir üs bulunuyor. İsrail'e saldırılarından dolayı Hamas'ı sorumlu tutuyoruz." ifadeleri kullanıldı. 

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