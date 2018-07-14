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İsrail şehir merkezine bomba yağdırdı

İsrail şehir merkezine bomba yağdırdı

İsrail ‘in Gazze şehir merkezini bombalaması sonucu 2 çocuğun hayatını kaybettiği 14 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 14-07-2018 20:42 - Güncelleme: 14-07-2018 20:42

İsrail ‘in Gazze şehir merkezini bombalaması sonucu 2 çocuğun hayatını kaybettiği 14 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Eşref El Kudra, İsrail ordusunun Gazze şehir merkezine düzenlediği hava saldırısı sonucu 2 çocuğun hayatını kaybettiğini 14 kişinin de yaralandığını açıkladı. Kudra, saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerinin Amir El Nimra (15) ve Luai Kahil (16) olduğunu aktardı. Yaralıların tedavilerinin Gazze kentindeki Şifa Hastanesinde devam ederken, İsrail’in Gazze şehir merkezine düzenlediği saldırılarının devam ettiği ifade edildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 14 Temmuz 2018 21:06 Tabi ki kimse yorum yazmaz dunya gine gormez oltu

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