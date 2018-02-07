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İsrail mahkemesinden Türk akademisyen için karar

İsrail mahkemesinden Türk akademisyen için karar

İsrail polisi tarafından gözaltına alınan Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemil Tekeli'nin gözaltı süresi bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından 6 gün daha uzatıldı.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2018 21:50 - Güncelleme: 07-02-2018 00:29

İsrail polisi tarafından 15 Ocak'ta Tel Aviv Havalimanı'nda gözaltına alınan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemil Tekeli'nin gözaltı süresi bugün çıkarıldığı askeri mahkeme tarafından 6 gün daha uzatıldı.

İşgal altındaki Filistin'in Ramallah kenti yakınlarında bulunan Ofer Askeri Mahkemesi'nde bugün basına kapalı görülen davada Tekeli'nin gözaltı süresinin 11 Şubat Pazar gününe kadar uzatılmasına karar verildi.

Neyle suçlandığı bilinmiyor

Tekeli'nin avukatı Lea Tsemel, müvekkilinin neyle suçlandığına dair basına açıklama yapmasının yasak olduğunu söyledi.

Tekeli'nin neden gözaltına alındığına dair şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmayan İsrail makamları, hiç kimsenin girmesine izin vermediği duruşmayı basına da kapattı. İsrail ordusu, Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin askeri cezaevinde görülecek davayı takip etme yönündeki talebini, "Dava, kapalı kapılar ardında görülecek." açıklamasında bulunarak reddetti.

Akademisyen Tekeli'nin eşi Meryem Tekeli, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eşim haksızca gözaltına alındı, şaşkınlık içerisindeyiz. Biz Kudüs'e sadece ziyaret amaçlı gitmiştik. Eşim suçsuz. Eğer bir soruna kalkışma niyeti olsaydı beni niye götürecekti? İsrail makamları bize hiçbir bilgi vermiyor." demişti.

Tekeli'nin gözaltı süresi 29 Ocak pazar günü görülen duruşmada da 8 gün uzatılmıştı.

Türkiye'ye dönmek isterken gözaltına alınmıştı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Tekeli, 11 Ocak'ta başlayan Kudüs programının tamamlanması sonrası 15 Ocak'ta İstanbul'a dönerken Tel Aviv Havalimanı'nda İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği de Tekeli'nin durumunu yakından takip ediyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • DETAY 06 Şubat 2018 22:42 İslam Hukuku Nedir?.......... Öğretim Üyesi Cemil Tekeli Ne yapar?........Neyin yardımcısı ?. Bunları bilmek gerekli!

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