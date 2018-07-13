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Isparta'da 476 FETÖ'cüye mahkumiyet kararı

Isparta'da 476 FETÖ'cüye mahkumiyet kararı

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, 15 Temmuz'un üzerinden geçen süre zarfında 924 soruşturma dosyası bulunduğunu söyleyerek 476 zanlı hakkında mahkumiyet kararı verildiğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 13-07-2018 20:47 - Güncelleme: 13-07-2018 20:47

ISPARTA’da 15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana geçen 2 yıllık sürede Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 476 sanık hakkında mahkumiyet kararı verildi.

FETÖ’nün hain ve kanlı darbe girişiminin üzerinden geçen 2 yılın sonunda Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı, o tarihten bu yana silahlı terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma ve mahkumiyet kararlarına ilişkin sayısal verileri açıkladı. 958 şüpheli hakkında 924 soruşturma dosyasının bulunduğu belirtilirken, yürütülen soruşturma dosyalarında aralarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ele başı Fetullah Gülen’in de bulunduğu 151 kişi hakkında yakalama kararı verildiği kaydedildi. Toplam 476 sanık hakkında ise mahkumiyet kararı verildiği ifade edildi.

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç tarafından yapılan yazılı açıklamada, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Isparta Cumhuriyet Başsavcılığımızca halen 16’sı tutuklu 958 şüpheli hakkında 924 soruşturma dosyası bulunmakta, yürütülen soruşturma dosyalarında aralarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ele başı Fetullah Gülen’in de bulunduğu 151 kişi hakkında yakalama kararı verilmiştir. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca Isparta Ağır Ceza Mahkemelerine bin 507 adet kamu davası açılmış, açılan davalarda bin 507 adet dosyada 476 şüphelinin mahkumiyetine karar verilmiştir.

Isparta Ağır Ceza Mahkemelerinde 61 tutuklu olmak üzere toplam 641 kişi hakkında 702 adet dosya halen devam etmektedir” denildi.
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik her türlü delilin titizlikle değerlendirilerek, soruşturma ve kovuşturmalara devam edildiği belirtildi.

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