İsmail Küçükkaya'yı şaşırtan hediye: Beşiktaşlıyım ama takalım

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın hazırlayıp sunduğu her sabah ekranlara gelen 'Çalar Saat' adlı programın bugünkü konuğu TÜSİAD Başkanı aynı zamanda Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik'ti.

Türkiye'nin ekonomisinden ve Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu sıkıntılı süreçten nasıl kurtulacağını anlatan Erol Bilecik ile İsmail Küçükkaya arasında tatlı atışmalar yaşandı.

''SABIR VE İRADE LAZIM'' Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan İsmail Küçükkaya'nın "Fenerbahçe nasıl, toparlayacak mı?" sorusuna cevap veren Bilecik, "Sabır, inat ve irade lazım. Toparlanacak." ifadelerini kullandı.