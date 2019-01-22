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İŞKUR'un verdiği o ücretlere zam geldi Bakan Zehra Selçuk açıkladı

İŞKUR'un verdiği o ücretlere zam geldi Bakan Zehra Selçuk açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işbaşı eğitim programı katılımcılarına yapılan günlük ödeme miktarının artırıldığını bildirdi.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 11:26 - Güncelleme: 22-01-2019 11:26

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işbaşı eğitim programına yönelik açıklama yaptı.

İŞKUR'un, kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmesi ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla işbaşı eğitim programları düzenlediğini hatırlatan bakan Selçuk bu kapsam verilen ücretlerdeli değişikliği duyurdu.

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Yeni yılla birlikte asgari ücret artışına bağlı olarak işbaşı eğitim programlarında katılımcılara ödenen günlük zaruri gider miktarlarının da artırıldığını bildiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Yapılan düzenlemeye göre, normal iş arayan statüsündekilerin işbaşı eğitim programına katılmaları durumunda alacakları günlük ödeme miktarı 61,65 liradan 77,7 liraya, işsizlik ödeneği alanların ise günlük ödemesi 30,82 liradan 38,85 liraya yükseltildi. Programa katılan öğrencilerin ödeme miktarı ise 46,23 liradan 58,27 liraya çıkartıldı. Uygulama 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren işbaşı eğitim programına katılım sağlanan günleri kapsayacak."

NE KADAR SÜRÜYOR?
İşsizlerin mesleki tecrübe kazanmasını sağlayan işbaşı eğitim programları, bilişim ve imalat sektörlerindeki iş yeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay süreyle uygulanabiliyor.

Programlar, siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda, 18-29 yaşlarındakiler için de en fazla 9 ay süre ile düzenlenebiliyor.

Programlar günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde yapılacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Aklın sesi 22 Ocak 2019 11:37 Aktif ve emekli işçilerin aylık maaş ödemeleri TAHSİLE,KIDEME,UNVANA VE MEDENİ DURUMA GÖRE NE ZAMAN HESAPLANACAK?İllada AİHM sine mi gidelim?

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