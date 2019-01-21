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İŞKUR ilan verdi 500 kişi işe alınacaktı! Başvuru sayısı bakın ne kadar

İŞKUR ilan verdi 500 kişi işe alınacaktı! Başvuru sayısı bakın ne kadar

KARAMAN'da 6 ay süreyle çalıştırılacak 500 kişinin alınacağı iş için tam 4 bin 302 kişi başvuruda bulundu. Kilis’te ise bin 500 kişilik geçici iş için 11 bin 482 müracaatta bulundu.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 15:30 - Güncelleme: 21-01-2019 15:30

İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığı ile 17 kurumdaki 6 aylık geçici iş için Karaman’da geçen hafta Pazartesi günü başlayan TYP başvuruları, Cuma günü mesai saatinin bitimi ile sona erdi.

500 kişilik iş için 4 bin 302 kişi başvuruda bulundu. En çok başvuru 80 kişinin çalıştırılacağı İl Özel İdaresine oldu. İl Özel İdaresine 1560 kişi iş başvurusunda bulundu.

İlçe ve belde belediyelerinin yanı sıra İl Özel İdaresi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Karaman Müftülüğü’nün de dahil edildiği projede, 68 kişinin alınacağı İl Sağlık Müdürlüğüne ise 1113 kişi başvuruda bulundu. Geçici işçilerin 15 kurumda kura yöntemi ile belirleneceği, Ermenek İlçe Belediyesi ve Müftülükte ise liste yönteminin uygulanacağı belirtildi.

KİLİS'TE GEÇİCİ İŞE 11 BİN BAŞVURU
Öte yandan; Kilis'te kurumlarda 6 ay çalışacak bin 500 işçi alınacağının duyurulmasından sonra 5 gün içerisinde İŞKUR İl Müdürlüğüne başvuranların sayısının 11 bin 482 kişinin başvurdu bildirildi.

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