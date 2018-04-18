İşadamı otomobilinde kurşunlanarak öldürüldü

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Adana'da işadamı Ekrem Şenel, 33 EMV 84 plakalı otomobiliyle merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'ndeki bir hukuk bürosuna gitti.
Şenel aracında bulunduğu sırada bir kişinin tabancayla açtığı ateş sonucu yaralandı. Saldırgan ise başkasının kullandığı otomobille olay yerinden kaçtı.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Şenel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İKİ ŞÜPHELİ KAÇTIKLARI ARAÇTA YAKALANDI: Polis ekipleri, iki şüpheliyi olay yerinin yaklaşık 2 kilometre uzağında kaçtıkları araçta yakaladı. Araçta yapılan aramada bir tabanca ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
ALACAK İDDİASI: İHA'nın haberinde ise Şenel'in otomobilini park ettikten sonra başka bir araçla yanına yaklaşan Musa Z.'nin ateş açtığı belirtildi. Musa Z.'nin alacağı olduğu gerekçesiyle Şenel'le daha önce tartıştığı iddia edildi.
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