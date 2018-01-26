İrem Derici’den Meclis Başkanı Kahraman'a büyük gaf

Buhara Medya Grubu tarafından düzenlenen “8. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri”, töreninde “Yılın En İyi Kadın Pop Sanatçısı” ödülünü almak için sahneye çağrılan İrem Derici, sahneye çıktıktan sonra, kendisine ödülünü vermek için sahnede bekleyen TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın yanına belli bir süre gitmeyerek konuşma gerçekleştirdi. Derici, geçtiğimiz günlerde hastanede yattığı günler ile ilgili, “Bildiğiniz gibi eşek cennetine gittim geldim” dedi. O sırada Meclis Başkanı Kahraman ise şaşkınlıkla Derici’yi izliyordu. En son sunucunun, ‘Seni Başkanın yanına alalım” demesi ile Kahraman’ın yanına gelen Derici, ödülünü Meclis Başkanı Kahraman'dan aldı. Kahraman'ın ödülü tavırlı vermesi ise dikkat çekti. Daha sonra Derici, tam konuşma gerçekleştireceği sırada, Meclis Başkanı Kahraman mikrofonu Derici’den isteyerek, “İrem hanımın bir sözünü değiştirmemiz gerekiyor. Cennet Cennettir, eşeklerin Cenneti olmaz” dedi. Bunun üzerine hala polemik yaratmak için değişik tavırlarda bulunan şarkıcı Derici, “Bana eşek gözlü derlerdi de o yüzden” diyerek sahneden indi ve tören alanını da terk etti.