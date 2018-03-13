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İran'ın eski lideri Ahmedinejad'a şok: Kırbaç cezası verildi!

İran'ın eski lideri Ahmedinejad'a şok: Kırbaç cezası verildi!

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yardımcısı Hamid Bakayi'ye yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle verilen 15 yıl hapis ve kırbaç cezasının onandığı bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 13-03-2018 22:18 - Güncelleme: 13-03-2018 22:43

İran yargı erkine ait Mizan Haber Ajansına konuşan Tahran Adliyesi Genel Başkanı Gulam Hüseyin İsmaili, 'yolsuzluk' nedeniyle yargılandığı mahkeme tarafından Bakayi hakkında verilen kararın temyiz mahkemesi tarafından onandığını açıkladı.

İsmaili, 15 yıl hapis ve kırbaç cezasının yanı sıra Bakayi'nin para cezasına da çarptırıldığını belirtti. Haberde Bakayi'nin kaç kırbaç cezası aldığı bilgisine ise yer verilmedi.

Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığındaki 10'uncu kabine döneminde karıştığı 'yolsuzluk' nedeniyle gözaltına alınan ve geçen yıl 9 Temmuz'da cezaevine konulan Bakayi, açlık grevi nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Eski cumhurbaşkanı yardımcısı yaklaşık 5 milyon dolar kefaletle 26 Temmuz 2017'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 13 Mart 2018 23:19 Bu adamı bitirmeye çalışıyorlar niye

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