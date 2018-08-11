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İran'dan Türkiye ve Azerbaycan'a çağrı!

İran'dan Türkiye ve Azerbaycan'a çağrı!

İran Sınır Kuvvetleri Komutanı General Kasımi Rızayi; İran, Türkiye ve Azerbaycan, sınır işbirliğinin artması için üçlü toplantı düzenlenmesi çağrısında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 11-08-2018 18:26 - Güncelleme: 11-08-2018 18:26

İran Sınır Kuvvetleri Komutanı General Kasımi Rızayi; İran Türkiye ve Azerbaycan, sınır işbirliğinin artması için üçlü toplantı düzenlenmesini istedi. İran Haber Ajansı IRNA'nın haberine göre, Rızayi, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Maku kenti Boralan sıfır sınır noktasında yaptığı görüşmede, bu oturumlar ve sınır işbirliğinin dost ve kardeş İran ve Türkiye arasında birlik ve beraberliğe sebep olacağını belirtti.

 İran ve Türkiye arasında sınır ve güvenlik sorunu olmadığını ifade eden General Rızayi, iki ülke sınır güçlerinin bölgede güvenliğin artması için çaba harcadıklarını söyledi.

General Rızayi, İran ve Türkiye arasındaki Bazorgan, Sero ve Razi sınır kapılarındaki geçişlerin kolaylaştırılması ve sürekli olması gerektiğine vurgu yaptı.

ORGENERAL ÇETİN: "İRAN İLE İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin de, İran ve Türkiye’nin eskiden dost ve kardeş ülke olduklarını ve sınırların iki devlet ve milleti uzaklaştırmayacağını belirterek, iki ülke dostluğundan dolayı sınırlarda tam güvenliğin hakim olduğunu söyledi.

Çetin, iki ülkenin sınır güvenlikleri için eşya, insan, uyuşturucu kaçakçılığı ve terösistlerle mücadele ettiğini belirterek, Türkiye askeri güçlerinin daha çok işbirliği için İranlı meslektaşları ile işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Toplantıda sınır bölgelerindeki askeri birimlerin komutanlarının görüşmesi hususunda taraflar anlaşmaya vardılar.

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  • Ata 11 Ağustos 2018 18:42 Türkiye düşerse, Rusya - İran düşer.

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