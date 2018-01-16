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İran'dan ABD'ye flaş sınır ordusu tepkisi

İran'dan ABD'ye flaş sınır ordusu tepkisi

ABD'nin Suriye'yi ateşe çevirme hamlelerine ülkelerden birbiri adına yanıtlar gelmeye devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin 30 bin kişilik "Suriye Sınır Güvenliği Gücü" oluşturma girişimine tepki gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2018 11:45 - Güncelleme: 16-01-2018 11:45

Rusya, Türkiye ve Suriye'nin tepki gösterdiği ABD'nin Türkiye sınırında 30 bin kişilik PKK/PYD ordusu oluşturma planına İran'dan da sert tepki geldi.  İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD'nin aldığı kararın, "Suriye'nin içişlerine açık bir müdahale anlamına geldiğini ve bu ülkedeki krizi daha tırmandıracağı" söyledi.

İranlı Sözcü, ABD'nin bu hamlesinin Suriye'deki sorunları "daha da karmaşık hale getireceği" uyarısında bulundu.

ABD ASKERLERİNİ SURİYE'DEN ÇEKSİN: Yapılan açıklamada, " İran İslam Cumhuriyeti, Türkiye ve Rusya; Astana'daki görüşmelerle Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturarak, krizi kontrol etmeye çalışıyor ve bu konuda önemli kazanımlar elde etmeği de başarmıştır. ABD, bölgedeki yıkıcı politikalarını gözden geçirerek, geç kalınmış olsa bile en kısa sürede Suriye'deki güçlerini çıkararak ülke halkının geleceği konusunda kendinin karar vermesinin önünü açmalı. ABD'nin bu kararı, Suriye ordusu ve müttefiklerinin IŞİD ve El- Nusra gibi terör örgütlerine karşı belirgin ve önemli zaferler kazanmasının ardından gelmesi düşündürücüdür" denildi.

Esed rejiminden sert 'PYD/PKK ordusu' açıklaması

 

Rusya'dan ABD'ye terör ordusu tepkisi!

 

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