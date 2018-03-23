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İran'daki jet faciası sonrası 'helal olsun' dedirten hareket!

İran'daki jet faciası sonrası 'helal olsun' dedirten hareket!

İran'da uçak düşmese Mina Başaran, 14 Nisan'da Murat Gezer'le Çırağan Sarayı'nda 500 kişinin katılacağı ve Kenan Doğulu'nun sahne alacağı düğünle evlenecekti. Çırağan Sarayı'nın 500 kişilik düğün için aldığı yüklü kaporanın tamamını iade ettiği ortaya çıktı. Kenan Doğulu da peşin aldığı parasının tamamını menajeriyle aileye göndermiş.

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 08:43 - Güncelleme: 23-03-2018 08:43

Başaran Holding'e ait Bombardier Challanger 604 tipi özel iş jeti 11 Mart'ta İran'da düşmüştü. Uçakta Hüseyin Başaran'ın tatil için Dubai'de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı ile 3 mürettabat hayatını kaybetmişti. Uçak düşmese Mina Başaran, 14 Nisan'da Murat Gezer'le Çırağan Sarayı'nda 500 kişinin katılacağı ve Kenan Doğulu'nun sahne alacağı düğünle evlenecekti.

PARALARI İADE ETMİŞLER
Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberine göre; 11 kişinin yaşamını yitirdiği kazadan sonra Çırağan Sarayı'nın 500 kişilik düğün için aldığı yüklü kaporanın tamamını, hiçbir zorunluluğu olmamasına rağmen iade ettiğini yazdı. Kenan Doğulu da peşin aldığı parasının tamamını menajeriyle aileye göndermiş.

TEK TEK ARAYIP İADE EDEBİLECEKLERİNİ SÖYLEMİŞ
Mina Başaran ve Murat Gezer'in anneleri ve yakın akrabaları düğün kıyafetlerini Vakko ve Beymen'den almış. Her iki marka da kendilerinden düğün kıyafeti alan herkesi tek tek arayıp kıyafetleri iade edebileceklerini ve paralarını geri alabileceklerini söylemiş.

''İSTEDİĞİNİZ ZAMAN BOŞALTABİLİRSİNİZ''
Çiftin iki ay önce kiraladıkları yol yalısı dairenin sahibi de aynı hassasiyeti göstermiş ve kontrat gereği 10 aylık kirayı alabilecekken aileye "Evi istediğiniz zaman boşaltabilirsiniz, kira falan da istemiyorum" demiş.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • kurt-ay 23 Mart 2018 10:14 yaw arkadaş ye kürküm ye gariban olsa bi tekme daha atıp gömerler daha geçen gün şehit ailesinin evine haciz yolayan tekirdagmıydı bir belediye vardı

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