İran'da düşen Türk jetindeki pilotun ablasından korkunç iddia!

İran'da 11 kişinin hayatını kaybettiği jet kazası ile ilgili çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Özel jetin kaptan pilotluğunu yapan Melike Kuvvet'in ablası İlknur Kuvvet Çelik, düşen uçakla ilgili korkunç bir iddiada bulundu.

UÇAK 3 KEZ HAVADA ARIZA YAPMIŞ

Vatan'da yer alan habere göre; Abla İlknur Kuvvet, düşen uçakla ilgili vahim bir iddiada bulundu: Melike bir hafta önce Konya'ya geldiğinde bana 'Abla bu uçak daha önce 3 kez havada arıza yaptı. Birincisi Paris'e giderken, iki kez de Trabzon'a giderken' dedi. Ben bu işin peşini bırakmayacağım"

FETÖ'NÜN KUMPASINA MARUZ KALMIŞTI

Özel jetin kaptan pilotu Melike Kuvvet'in ablası İlknur Kuvvet Çelik, kardeşinin TSK'da yüzbaşı rütbesiyle helikopter pilotluğu yaparken FETÖ'nün kumpasına maruz kaldığını ancak hukuk mücadelesini kazandığını söyledi.

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