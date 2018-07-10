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Irak'ta kirli oyun! O bölgeyi PKK'ya bıraktılar

Irak'ta kirli oyun! O bölgeyi PKK'ya bıraktılar

Her fırsatta PKK ile ortak mücadeleye hazır olduğunu açıklamaktan geri kalmayan Irak yönetiminin, Irak ordusunu Sincar'ın güneyi ile Irak-Suriye sınırından çekerek yerini Haşdi Şabi ve PKK'ya bıraktığı iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 13:14 - Güncelleme: 10-07-2018 13:37

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok kentinde ikamet eden Sincar Kaymakamı Mehma Halil, ordu güçlerinin ilçenin güneyi ile birlikte Irak-Suriye sınırından çekildiğini, yerine Haşdi Şabi ve PKK'lı unsurların yeniden konuşlandığını ileri sürdü. Ordu güçlerinin bölgeden çekilmesinin yeni krizlere kapı aralayacağını söyleyen Halil, Haşdi Şabi ve PKK'nın bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyeceği uyarısında bulundu. 

PKK SİNCAR'DAN ÇEKİLME NİYETİNDE DEĞİL... Halil, terör örgütü PKK'nın, dış güçlerin emellerini yerine getirmek için ısrarla bölgede varlık göstermek istediğini belirterek, "PKK Sincar'dan çekilme niyetinde değil. PKK, Irak-Suriye sınırındaki bölgeleri militanları için bir güzergah ve illegal ticaret yapmak için kullanıyor." dedi. 

ORDU'NUN ÇEKİLMESİNİ İRAN İSTEDİ... Musul vilayetindeki Arap Aşiretleri Sözcüsü Mezahim Ahmed el-Huveyt ise ordu güçlerinin İran'ın talebi üzerinde Sincar'dan çekilip yerini PKK ve Haşdi Şabi'ye bıraktığını iddia etti. Huveyt, ordu güçlerinin bölgeden çekilme sürecinin birkaç gün önce başladığını aktardı. 

ABD SÖZDE TÜM SINIRI KONTROL EDECEKTİ... Irak-Suriye sınırına çok yakın bir mesafede yer alıp Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar'da, önemli stratejik konumundan ötürü ABD'li askeri danışmanlar ile Irak ordusu yer alıyordu. ABD'li askerler, kısa bir süre önce Irak-Suriye sınırında ulaşıp, tüm sınır şeridini kontrol altına almayı hedefledikleri belirtilmişti. 

O BÖLGEDE KİMLER VAR?.. Söz konusu güçlerin yanı sıra, ilçede Haşdi Şabi, PKK'ya bağlı yerel Ezidi militanlar ve IKBY Peşmerge Bakanlığı'dan daha sonra ayrılan Ezidi silahlı gruplar varlık gösteriyor. IKBY'ye bağlı Peşmerge güçleri de, 16 Ekim 2017 tarihine kadar Sincar ilçesinde yoğun bir askeri varlığı söz konusuydu. 

SİNCAR BİLMECESİ... Türkiye, Mart ayında, PKK'nın Sincar'daki varlığı ve meydana getirdiği stratejik güvenlik tehlikesi nedeniyle bölgeye askeri operasyon düzenleyebileceği sinyali vermişti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, olası bir operasyonu ihtimali konuşulurken, Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, 26 Mart'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15'inci Tugay'a bağlı birliklerin, Sincar ilçesi ve Sinun kasabasına geçip ağır silahlarla bölgede konuşlandığını ve PKK'nın bölgeden çekildiğini ifade etmişti. Terör örgütü PKK, DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar'daki Ezidilere saldırısını bahane ederek ilçede varlık göstermeye başlamıştı.  PKK'nın yanı sıra Sincar'da Irak Başbakanlığı bünyesindeki Haşdi Şabi'ye bağlı silahlı unsurlar da varlık gösteriyordu. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • mevhibe inal 10 Temmuz 2018 14:12 Yeni Dönemde hedef Türkiye-İran'ı birbirine düşürüp, kırdırmak. False Flag Operations, Sahte bayrak Provokasyonlarına dikkat.

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