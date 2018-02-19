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Irak Başbakanı İbadi'den IKBY için flaş karar!

Irak Başbakanı İbadi'den IKBY için flaş karar!

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) ülkenin bir parçası olduğunu, Erbil ve Süleymaniye'deki havalimanlarındaki yurt dışı uçuşlarının ise merkezi yönetimin buralarda tam olarak kontrolü sağlamasının ardından başlayacağını ifade etti.

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Eklenme Tarihi: 19-02-2018 17:03 - Güncelleme: 19-02-2018 17:03

Alman televizyonu DW'nin Arapça yayın yapan kanalına verdiği röportajda İbadi, Bağdat ile Erbil arasındaki ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İbadi, şunları kaydetti: "IKBY halkı, Irak'ın bir parçasıdır ve birleşik Irak kapsamındadır. Irak'tan ayrılmak için bir referandum girişimi yapıldı. Bu referandum açık bir şekilde başarısız oldu. Bölge için (IKBY) riskli sonuçlar doğurdu. Bu sonuçları gidermek için Irak'ın diğer yerlerinde olduğu gibi IKBY'deki vatandaşlarımızı da desteklemek istiyoruz."

"IKBY'deki devlet daireleri ve güvenlik birimleri şu veya bu partiye değil, vatandaşlara hizmet etmeli." diyen İbadi, IKBY'deki memur maaşlarını yakında ödeyeceklerini ancak bu ödemelerin partilerin eline geçmemesi için sağlam verilere dayanmak istediklerini ifade etti.

HAVALİMANLARININ DURUMU: IKBY'deki havalimanlarının yurt içi seferlerinin açık olduğunu hatırlatan İbadi, yurt dışı uçuş yasağının kalıp kalkmayacağına ilişkin ise şunları söyledi:

"Merkezi yönetim olarak IKBY'deki havalimanlarında kontrolü garantiye aldığımızda yurt dışı uçuşları da başlatacağız. Bunun da yakın bir gelecekte gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Müzakerelerimiz sürüyor, son aşamalardayız. Görev kolay değil. IKBY, 1991'den beri Irak'tan yarı ayrılmış durumda. Bugün bu ülkeyi yeniden birleştirmek istiyoruz."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • dostane tavsiye 19 Şubat 2018 17:45 o zaman ey ibadi ülkene topraklarına sahip çık amerika iran başta olmak üzere dış güçleri def et,kuzeyindeki terörist pkk yı yok et...

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