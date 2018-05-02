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İntiharını Facebook'tan canlı yayınladı! Katillerim en sevdiklerim...

İntiharını Facebook'tan canlı yayınladı! Katillerim en sevdiklerim...

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Armağan Kuru, intihar etti. Kuru intihar anını da Facebook hesabından canlı olarak yayınladı...

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Eklenme Tarihi: 02-05-2018 11:08 - Güncelleme: 02-05-2018 11:08

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde inşaat firmasında işçi olarak çalışan Armağan Kuru (32), kablo ile kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti. Kuru'nun, intiharını sosyal medya hesabından canlı yayınladığı ortaya çıktı.

ÖNCE ESKİ EŞİ VE ÇOCUĞUYLA GÖRÜŞTÜ... Çerkezköy'de bir inşaat firmasında işçi olarak çalışan ve bir süre önce eşinden boşanan 1 çocuk babası Armağan Kuru, bugün bir süre eski eşi ve çocuğuyla görüştü. Akşam saatlerinde bir arkadaşının işyerine uğrayıp kablo alan Kuru, ardından yalnız yaşadığı evine gitti.

CANLI YAYINDA HELALLİK İSTEYİP... Kuru, cep telefonu ile Facebook hesabından canlı yaparken, helallik isteyerek, doğalgaz borusuna kablo ile kendisine astı. Bu sırada canlı yayını gören ve intiharı saniye izleyen arkadaşlarından biri durumu polise bildirip, hemen Kuru'nun evine koştu.

CEP TELEFONU İNCELENİYOR... Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, apartman yöneticisinden alınan yedek anahtarla eve giren sağlık ve polis ekipleri Kuru'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı Güray Ateş'in ilk incelemesinin ardından Kuru'nun cesedi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, Kuru'nun intiharı sırasında canlı yayın yaptığı cep telefonuna el koyup incelemeye aldı.

'KATİLLERİM EN SEVDİĞİM İNSANLAR'... Kuru'nun intiharından önce sosyal medya hesabından, "İçim insan mezarlığı en çok da ben ölmüşüm kuklacı. Adım başı mezar taşım var. Katillerim en sevdiğim insanlar" ve "Her şeyin bir bedeli var!!! Yaptıklarınız da yapamadıklarınız da" şeklinde paylaşımlar yaptığı görüldü.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 02 Mayıs 2018 11:16 haber yapmayın bunları gençlerin zaten psikilojisi bozuk .herkes iyi veya kötü bir şekilde haber olma peşinde...... yeter artık evde okulda çoçuğumuzun durumunu takip etmekten paranoyak oldukk.

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