İntihar girişimini sosyal medyadan canlı yayınladılar!

ÇANKIRI'da Aşiyan Köprüsü'nde bir kadın intihar girişiminde bulunurken, vatandaşlar telefonla canlı yayımladı.

Edinilen bilgiye göre, saat 09.00 sıralarında Aşiyan Köprüsü'ne çıkan H.A. isimli 1 çocuk annesi kadın, köprü korkuluklarından aşağıya atlamak istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İntihar girişimi nedeniyle Kastamonu-Çankırı yolunda trafik yoğunluğu oluştu. İtfaiye ekipleri, kadının köprüden atlama ihtimaline karşı Tatlıçay içinde havalı çadır kurdu.

2 saat süren çabaların ardından ikna edilen kadın, aşağıya indirilerek polis merkezine götürüldü. Kadının ailevi problemlerinin olduğu öğrenildi.

CANLI YAYINLADILAR: İntihar girişimi sırasında olay yerinden geçen birçok vatandaş intihar girişimini sosyal medya üzerinden canlı olarak yayımladı. Olay yerindeki polislerin uyarısına dikkat etmeyen vatandaşlar yer değiştirerek yayına kaldığı yerden devam etti.